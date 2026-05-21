Πρεμιέρα Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και πρόσωπα έκπληξη: Όσα θα γίνουν στην Αριστοτέλους

Το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου στρέφεται απόψε στη Θεσσαλονίκη, όπου η Μαρία Καρυστιανού προχωρά στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της πολιτικού φορέα. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 στο ιστορικό «Ολύμπιον» και αναμένεται να δώσει τα πρώτα σαφή δείγματα για τη δυναμική αλλά και την ιδεολογική κατεύθυνση της κίνησης.

Οι προετοιμασίες στον πεζόδρομο της Πλατείας Αριστοτέλους ξεκίνησαν από νωρίς το μεσημέρι. Η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η χωρητικότητα της αίθουσας περιορίζεται στις 600 θέσεις, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσέλευση που ενδέχεται να ξεπεράσει τους 2.000. Η αποψινή συγκέντρωση αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό crash test για τη μαζικότητα του εγχειρήματος.

Το όνομα παραμένει μυστικό

Παρά το γεγονός ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχούν συνθήματα όπως «Ξεκινάμε για την Ελπίδα» και «Με την Ελπίδα για Νέα Αρχή», το επίσημο όνομα του κόμματος παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Η ιδρυτική διακήρυξη δεν είχε κατατεθεί μέχρι πρότινος στον Άρειο Πάγο, με στόχο η ονοματοδοσία και τα σύμβολα να αποκαλυφθούν ζωντανά στο κοινό. Στα πρώτα βίντεο-προσκλητήρια το κεντρικό οπτικό στοιχείο είναι ένα λευκό περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προφίλ, ο φορέας παρουσιάζεται ως κίνημα πολιτών «από τη βάση», επιδιώκοντας να προσεγγίσει ένα ευρύ ακροατήριο πέρα από τις παραδοσιακές γραμμές Αριστεράς και Δεξιάς. Κεντρικός πυλώνας παραμένει το τρίπτυχο Δικαιοσύνη – Διαφάνεια – Λογοδοσία, ζητήματα που ανέδειξαν τη Μαρία Καρυστιανού στο προσκήνιο μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Το «ψηφιδωτό» των προσώπων

Στρατηγική επιλογή του επιτελείου είναι η αποφυγή «μεταγραφών» γνωστών πολιτικών προσώπων στην πρώτη φάση, ώστε να διατηρηθεί η εικόνα ενός «άφθαρτου» μηχανισμού. Το οργανωτικό σχήμα συνθέτει ένα ετερόκλητο σκηνικό με πρόσωπα που αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους απόψε:

Ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος και επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, αναλαμβάνει τον τομέα της επικοινωνίας και πιθανότατα τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου. Η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Καρυστιανού, ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής Ενιαίου Συνασπισμού και ΠΑΣΟΚ, ο Αθανάσιος Τζουγανάτος, στρατηγός ε.α., και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας έρευνας για τα Τέμπη, συμπληρώνουν τον πυρήνα. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος και η οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. Πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς αναμένονται και επιπλέον εκπλήξεις.

«Δίπλα μας θα βρεθούν φυτευτοί»

Θέλοντας να προλάβει πιθανές αναταράξεις, η Μαρία Καρυστιανού έστειλε χθες ξεκάθαρο μήνυμα: «Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν».

Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Πέρα από το επικοινωνιακό σκέλος της αποψινής παρουσίασης, η πραγματική πρόκληση ξεκινά από αύριο. Το βασικότερο ζητούμενο είναι αν η αναγνωρισιμότητα της Μαρίας Καρυστιανού και το κύμα κοινωνικής συμπαράστασης που τη συνοδεύει μπορούν να μετατραπούν σε μια δομημένη και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση.