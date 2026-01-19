Πρεμιέρα «στα βαθιά» για Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη δεν είναι απλώς μια τιμητική στιγμή για την Ελλάδα. Είναι ένα πολιτικό τεστ αντοχής– και για τον ίδιο και για τη χώρα. Γιατί η συγκυρία δεν συγχωρεί αυταπάτες.

Σήμερα, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα καθίσει στην «ηλεκτρική καρέκλα» της ευρωζώνης, σε μια περίοδο όπου τα εύκολα έχουν τελειώσει. Η είσοδος της Βουλγαρίας ως 21ου μέλους δεν είναι απλώς μια τεχνική διεύρυνση. Είναι υπενθύμιση ότι το ευρώ συνεχίζει να μεγαλώνει, αλλά οι ανισορροπίες δεν εξαφανίζονται· απλώς μεταφέρονται.

Ταυτόχρονα, η μάχη για τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει πόσο πολιτική έχει γίνει πλέον η νομισματική ισχύς. Δεν πρόκειται για βιογραφικά και τεχνοκρατικές αρετές, αλλά για συμμαχίες, γεωγραφικές ισορροπίες και εθνικά συμφέροντα. Το ευρώ μπορεί να είναι κοινό, αλλά η εξουσία του κάθε άλλο παρά ουδέτερη είναι.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τραπέζι μπαίνουν και τα βαριά διεθνή θέματα: δασμοί, ενέργεια, σπάνιες γαίες, εξάρτηση από την Κίνα, εύθραυστες αλυσίδες αξίας.

Η προεδρία Πιερρακάκη δεν θα κριθεί από το πρωτόκολλο, αλλά από το αν μπορεί να κρατήσει ισορροπίες σε μια ευρωζώνη που δοκιμάζεται. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Και εκεί, η καρέκλα «καίει».