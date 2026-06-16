Πρεμιέρα στην ελληνική αγορά για το LinkTour ALUMI, το νέο ηλεκτρικό όχημα πόλης

Μια νέα, δυναμική συνεργασία για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου ανακοινώνεται μεταξύ του Ομίλου Συγγελίδη και του FMS Group, με κοινό στόχο τη γνωριμία του κοινού με το νέο LinkTour ALUMI — ένα σύγχρονο, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η πώληση του LinkTour ALUMI θα υποστηριχθεί μέσα από το δίκτυο διανομέων του Ομίλου Συγγελίδη, σε στρατηγικού ενδιαφέροντος σημεία διανομής και εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για το κοινό και υψηλού επιπέδου εμπειρία εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, το FMS Group, ως επίσημος εισαγωγέας της LinkTour στην Ελλάδα, διατηρεί την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη, τη διάθεση ανταλλακτικών και το σύνολο των υπηρεσιών after sales, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και αξιόπιστη κάλυψη για κάθε ιδιοκτήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FMS έχει διακριθεί με το βραβείο “After Sales of the Year 2026” στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη γύρω από τη συγκεκριμένη συνεργασία. Η συνέργεια των δύο οργανισμών δημιουργεί ένα ισχυρό περιβάλλον σιγουριάς και αξιοπιστίας για το κοινό, συνδυάζοντας ένα έμπειρο δίκτυο σημείων επαφής με υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που καλύπτει κάθε στάδιο — από την αγορά έως και την καθημερινή χρήση.

Το LinkTour ALUMI έρχεται να επαναπροσδιορίσει τις μετακινήσεις στην πόλη, προσφέροντας μια ευέλικτη, οικονομική και τεχνολογικά προηγμένη πρόταση. Με σχεδίαση που απευθύνεται στις ανάγκες του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, ξεχωρίζει για την ευκολία κίνησης και στάθμευσης, τις ικανοποιητικές αυτονομίες και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Η ηλεκτρική του φύση μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης ανά χιλιόμετρο, ενώ οι περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης συμβάλλουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, ο σύγχρονος σχεδιασμός, οι τεχνολογικές εφαρμογές και ο πλούσιος εξοπλισμός το καθιστούν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για ιδιώτες, επαγγελματίες και νέους οδηγούς που αναζητούν μια «έξυπνη» λύση μετακίνησης. Ξεχωριστή έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, καθώς το LinkTour ALUMI διαθέτει αλουμινένια κατασκευή που συμβάλλει σε έναν ιδιαίτερα ανθεκτικό κλωβό προστασίας, ενώ ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, προσφέροντας αυξημένη προστασία στην καθημερινή οδήγηση.

Η συγκεκριμένη συνεργασία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι οδηγοί να ανακαλύψουν από κοντά ένα νέο, σύγχρονο και προσιτό τρόπο μετακίνησης. Το LinkTour ALUMI αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού και να αποτελέσει μια από τις πιο φρέσκες προτάσεις στην evolving ελληνική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.