Πρεμιέρα το Σάββατο για την 24ωρη λειτουργία του μετρό - Πόσο συχνά θα είναι τα δρομολόγια
«Ξύπνια» θα μένει η πόλη ακόμα και τις πιο μικρές ώρες. Ποιες λεωφορειακές γραμμές αποκτούν 24ωρη λειτουργία.
Πρεμιέρα θα κάνει το Σαββατοκύριακο η 24ωρη λειτουργία του μετρό, η οποία είχε δοκιμαστεί ήδη από τον Ιούλιο. «Ξύπνια» θα είναι η πρωτεύουσα τα Σάββατα από εδώ και στο εξής προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Αθήνα αποκτά από αύριο (13/9) μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο.
Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.
Πόσο συχνά θα είναι τα δρομολόγια
Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.
Παρακάτω φαίνονται οι συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00.
Για την γραμμή 3 του Μετρό η συχνότητα διέλευσης από 22:00 έως 10:00 θα είναι η εξής:
Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00
Τι ισχύει για τα λεωφορεία
Παράλληλα, σχετικά με την 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αυτή αφορά 11 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.
Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:
- 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
- 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
- 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
- 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
- 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
- 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
- 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
- 049 Πειραιάς – Ομόνοια
- Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
- Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
- Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
- 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
- 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
- Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:
- 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
- 500 Πειραιάς – Κηφισιά
- 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
- Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.