Πρεμιέρα το Σάββατο για την 24ωρη λειτουργία του μετρό - Πόσο συχνά θα είναι τα δρομολόγια

«Ξύπνια» θα μένει η πόλη ακόμα και τις πιο μικρές ώρες. Ποιες λεωφορειακές γραμμές αποκτούν 24ωρη λειτουργία.

24ωρη λειτουργία του μετρό. INTIME NEWS
Μαρία Γεωργακοπούλου

Πρεμιέρα θα κάνει το Σαββατοκύριακο η 24ωρη λειτουργία του μετρό, η οποία είχε δοκιμαστεί ήδη από τον Ιούλιο. «Ξύπνια» θα είναι η πρωτεύουσα τα Σάββατα από εδώ και στο εξής προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Αθήνα αποκτά από αύριο (13/9) μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο.

Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Πόσο συχνά θα είναι τα δρομολόγια

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Παρακάτω φαίνονται οι συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00.

Πηγή: ΟΑΣΑ

Για την γραμμή 3 του Μετρό η συχνότητα διέλευσης από 22:00 έως 10:00 θα είναι η εξής:

Πηγή: ΟΑΣΑ

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Πηγή: ΟΑΣΑ

Τι ισχύει για τα λεωφορεία

Παράλληλα, σχετικά με την 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αυτή αφορά 11 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

  • 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
  • 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
  • Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

  • 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς – Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.

