«Πρέπει να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο...»

Όλα γύρω - γύρω από τον Τσίπρα γυρίζουν εκεί στη «γειτονιά» του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμα και η διαγραφή του Φαραντούρη ο οποίος λίγο πριν πάρει την πτήσή του είπε να βγει στον Ευαγγελάτο και να μιλήσει για τη διαγραφή του.

Και αφού διαπίστωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «αλλεργία» στα κινήματα, έριξε το καρφί του:

«Εγώ δε μίλησα για ένταξη όπως άλλοι που μίλησαν για ένταξη σε υπό δημιουργία κόμματα».

Δηλαδή όλοι εκείνοι που εδώ και μήνες περιμένουν με αγωνία ένα νεύμα από την Αμαλίας για να τρέξουν προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Κάπου εκεί ακούστηκε η ερώτηση «κλειδί»:

«Εσείς συμφωνείτε με αυτά που είπε η κ. Καρυστιανού για τον Αλέξη Τσίπρα;».

Καθαρή ερώτηση που όμως δεν πήρε καθαρή απάντηση.

Γιατί ο Νίκος Φαραντούρης μιλάει για τον εαυτό του και γιατί έπρεπε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την πτήση του...

Δείτε το βίντεο