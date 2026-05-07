Πρεστιάνι: Η FIFA επεκτείνει την ποινή του - Τα δεδομένα για την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι έχει δεχτεί ποινή 6 αγωνιστικών από τις διοργανώσεις ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους.

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μπενφίκαμε την Ρεάλ Μαδρίτης στο Ντα Λουζ ο Βινίσιους διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή κατηγορώντας τον Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση. Αρχικά αναφέρθηκε ως ρατσιστική όμως τελικά λογίζεται ως ομοφοβική απέναντι στον Βραζιλιάνο σταρ.

Η επέκταση της FIFA

Η πρώτη απόφαση αφορούσε τις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, αφού το περιστατικό συνέβη στον αγώνα Champions League της Μπενφίκα με τη «Βασίλισσα». Η FIFA όμως επέκτεινε την τιμωρία.

As a result, Prestianni will miss Argentina's opening two World Cup matches against Algeria national football…

Ουσιατικά, ο Αργεντινός επιθετικός θα απουσιάζει σίγουρα από τα δύο πρώτα παιχνίδια της «Αλπισελέστε» στη φάση των ομίλων. Το πρώτο παιχνίδι είναι με την Αλγερία και το δεύτερο με την Αυστρία.