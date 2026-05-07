Πρεστιάνι: Η FIFA επεκτείνει την ποινή του - Τα δεδομένα για την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Η FIFA επέκτεινε την ποινή του Αργεντινού επιθετικού σε όλες τις διοργανώσεις. Ποια παιχνίδια χάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι έχει δεχτεί ποινή 6 αγωνιστικών από τις διοργανώσεις ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους.
Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μπενφίκαμε την Ρεάλ Μαδρίτης στο Ντα Λουζ ο Βινίσιους διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή κατηγορώντας τον Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση. Αρχικά αναφέρθηκε ως ρατσιστική όμως τελικά λογίζεται ως ομοφοβική απέναντι στον Βραζιλιάνο σταρ.
Η επέκταση της FIFA
Η πρώτη απόφαση αφορούσε τις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, αφού το περιστατικό συνέβη στον αγώνα Champions League της Μπενφίκα με τη «Βασίλισσα». Η FIFA όμως επέκτεινε την τιμωρία.
Ουσιατικά, ο Αργεντινός επιθετικός θα απουσιάζει σίγουρα από τα δύο πρώτα παιχνίδια της «Αλπισελέστε» στη φάση των ομίλων. Το πρώτο παιχνίδι είναι με την Αλγερία και το δεύτερο με την Αυστρία.