Πρεσβεία ΗΠΑ: Λαμπερή δεξίωση στο Νιάρχος -Ισχυρή πολιτική και επιχειρηματική παρουσία (φωτο,βίντεο)

Με ιδιαίτερο συμβολισμό και υψηλούς προσκεκλημένους πραγματοποιείται φέτος ο εορτασμός της 4ης Ιουλίου από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, καθώς η εκδήλωση συνδέεται με την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.



Η καθιερωμένη δεξίωση φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συγκεντρώνοντας πλήθος προσκεκλημένων από τον πολιτικό, διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν αποσταλεί εκατοντάδες προσκλήσεις, ενώ η εκδήλωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επίσημες επετειακές δράσεις της χρονιάς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιστορική επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας, με την πρεσβεία να τιμά τη διακήρυξη του 1776, η οποία σηματοδότησε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ανεξάρτητου κράτους. Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας, με δράσεις που αναδεικνύουν τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των ΗΠΑ διεθνώς.



Στην εκδήλωση στο ΚΠΙΣΝ, κεντρικό πρόσωπο είναι η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ενώ το «παρών» δίνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κ.α.

@flashgrofficial Στην εκδήλωση που διοργανώνει η πρεσβεία των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρέθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

@flashgrofficial Στην εκδήλωση που διοργανώνει η πρεσβεία των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας, βρέθηκε η Μαριάννα Λάτση. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

@flashgrofficial Στην εκδήλωση που διοργανώνει η πρεσβεία των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας, βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Επίσης, παραβρίσκονται ισχυροί επιχειρηματίες του τόπου (Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, κ.ά.) καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι.

@flashgrofficial Στην εκδήλωση που διοργανώνει η πρεσβεία των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας, βρέθηκε ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

@flashgrofficial Στην εκδήλωση που διοργανώνει η πρεσβεία των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας, βρέθηκαν η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr