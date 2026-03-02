Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: «Θα επιτεθούμε σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν χρειαστεί»

Ο Reza Zabib, πρέσβης του Ιράν στην Ισπανία, δήλωσε ότι η χώρα του «θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί», προσθέτοντας ότι το Ιράν είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει».

Λόγω πιθανών απειλών, ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας διέταξε την ενίσχυση της επιτήρησης και των μέτρων ασφαλείας σε όλη τη χώρα.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση των κοινοχρήστων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για επιθέσεις κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν αρκετά αεροσκάφη KC-135 από τις βάσεις στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία είχαν φύγει από το Κάντιθ την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.