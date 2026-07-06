Πρέβεζα: Κρούσματα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα – Αυστηρά μέτρα και απαγορεύσεις μετακινήσεων

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι κτηνιατρικές αρχές στην Ήπειρο, μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων σε εκτροφές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η νόσος εντοπίστηκε σε τρεις εκτροφές, εκ των οποίων οι δύο είναι συστεγαζόμενες, γεγονός που έχει σημάνει άμεση κινητοποίηση για τον περιορισμό της διασποράς.

Ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που προβλέπει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την αντιμετώπιση ζωονόσων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιδημιολογική διερεύνηση στην περιοχή.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για ύποπτα συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, δερματικές αλλοιώσεις και εφελκίδες, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Ιδιαίτερα αυστηρό παραμένει το πλαίσιο μετακινήσεων, καθώς απαγορεύεται κάθε μη εγκεκριμένη μεταφορά αιγοπροβάτων, ενώ περιορίζονται στο ελάχιστο οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και εξοπλισμού στις εκτροφές.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία τονίζει πως ακόμη και ένα ύποπτο περιστατικό ή ξαφνική αύξηση θνησιμότητας πρέπει να αναφέρεται άμεσα, καθώς η έγκαιρη αντίδραση θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου και την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής στην Ήπειρο.