Πρίγκιπας Χάρι: Επιστρέφει με τη Μέγκαν στη Βρετανία – Ποιοι κρατούν αποστάσεις

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να ταξιδέψει στη Βρετανία την επόμενη εβδομάδα μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ, σε μια επίσκεψη που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις δημόσιες εμφανίσεις του όσο και για το ενδεχόμενο επαφών με τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο δούκας του Σάσεξ επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα όπου μεγάλωσε, ενώ στόχος του είναι να προωθήσει τους Αγώνες Invictus, αλλά και να περάσει χρόνο με αγαπημένα του πρόσωπα.

Η βασιλική οικογένεια σε διαφορετικά «στρατόπεδα»

Όπως αναφέρει ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς στη Daily Mail, η βασιλική οικογένεια εμφανίζεται διχασμένη απέναντι στην επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν.

Στη μία πλευρά βρίσκεται ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος φέρεται να βλέπει θετικά την επίσκεψη και να επιθυμεί τη σταδιακή αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την οικογένεια σε βασιλική κατοικία, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Θετικό κλίμα εκτιμάται ότι υπάρχει και από την πλευρά των πριγκιπισσών Βεατρίκης και Ευγενίας, με τις οποίες ο Χάρι διατηρεί στενή σχέση, αν και πιθανές συναντήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποιοι κρατούν αποστάσεις

Διαφορετική φαίνεται πως είναι η στάση του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ, οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με τον βασιλικό σχολιαστή, εξακολουθούν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους απέναντι στον Χάρι και τη Μέγκαν, έπειτα από όσα έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ανάλογη στάση φέρεται να κρατά και η βασίλισσα Καμίλα, η οποία δεν έχει ξεχάσει τις δημόσιες αναφορές του Χάρι εις βάρος της, ενώ δεν αναμένεται συνάντηση ούτε με τον Πίτερ Φίλιπς και τη σύζυγό του.

Την ίδια ώρα, η πριγκίπισσα Άννα, η Ζάρα Τίνταλ, ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η Σόφι του Εδιμβούργου εκτιμάται πως θα διατηρήσουν ουδέτερη στάση.

Στο επίκεντρο και η δικαστική υπόθεση

Η επίσκεψη του Χάρι συμπίπτει με μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση στη δικαστική υπόθεση που έχει κινήσει μαζί με άλλα γνωστά πρόσωπα κατά της Associated Newspapers, σχετικά με καταγγελίες για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών και δημοσιεύματα που αφορούσαν την ιδιωτική τους ζωή.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον γύρω από την επίσκεψη, παραμένει άγνωστο αν ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους θα έχουν τελικά μια οικογενειακή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επιβεβαίωση για το πρόγραμμα των επαφών τους.