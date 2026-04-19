Σημαντικές ανατροπές φέρνει η νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των ενοικιαστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την εκτεταμένη περιουσία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Από την 1η Μαΐου, το Δουκάτο της Κορνουάλης, ένα από τα πλέον ιστορικά και πολύτιμα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια γης στη χώρα, καλείται να προσαρμοστεί σε ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που ενισχύει τη θέση των ενοικιαστών.

Το Δουκάτο, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία του πρίγκιπα Ουίλιαμ όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο, δεν είναι απλώς μια συμβολική περιουσία. Εκτείνεται σε 23 κομητείες, περιλαμβάνει εμβληματικά ακίνητα όπως το γήπεδο κρίκετ Oval, το μεγαλύτερο μέρος των Νήσων Σίλι και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης στο Ντάρτμουρ, καθιστώντας τον διάδοχο του θρόνου τον μεγαλύτερο ιδιώτη γαιοκτήμονα της Βρετανίας.

Τι αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους Βρετανούς γαλαζοαίματους

Ωστόσο, η ισχύς αυτής της ιδιοκτησίας δοκιμάζεται από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος ιδιοκτησιακός νόμος που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση Στάρμερ πριν από μερικές ημέρες, Όπως εξηγεί στο περιοδικό Hello! η ειδικός στο δίκαιο στέγασης Νάταλι Πίκοκ, δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση τόσο για το Δουκάτο όσο και για την υπόλοιπη κτηματική περιουσία της αγγλικής βασιλικής οικογένειας (Crown Estate). Αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές των ακινήτων του θα απολαμβάνουν πλέον τα ίδια δικαιώματα με εκείνους της υπόλοιπης ιδιωτικής αγοράς.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε βαθιές αλλαγές: οι εξώσεις χωρίς αιτιολογία καταργούνται, οι συμβάσεις τύπου «shorthold» παύουν να ισχύουν και η ασφάλεια παραμονής των ενοικιαστών ενισχύεται αισθητά. Παράλληλα, θεσπίζονται δικαιότεροι κανόνες για τα ενοίκια, ενώ οι ενοικιαστές αποκτούν ισχυρότερα εργαλεία για να διεκδικούν την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

Για το Δουκάτο, η συμμόρφωση δεν είναι προαιρετική. Όπως επισημαίνει η Πίκοκ, η παράβαση της νέας νομοθεσίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά πρόστιμα χωρίς καμία εξαίρεση λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος τους. Με άλλα λόγια, ακόμη και η μοναρχία, ένας από τους πιο ισχυρούς θεσμούς ιδιοκτησίας στη χώρα, καλείται να λειτουργήσει με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για κάθε ιδιώτη ιδιοκτήτη.

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις. Η φυλακή HMP Dartmoor στο Ντέβον, που ανήκει στο Δουκάτο, παραμένει κλειστή από τον Ιούλιο του 2024 λόγω επικίνδυνων επιπέδων ραδονίου. Παρ’ όλα αυτά, η μίσθωσή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζεται κανονικά, αποφέροντας στον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια λίρες σε διάστημα 20 μηνών.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023, προβλέπει ετήσιο ενοίκιο 1,5 εκατομμυρίων λιρών. Παρότι η εγκατάσταση δεν λειτουργεί, οι οικονομικές της αποδόσεις συνεχίζονται, γεγονός που έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα για τη φύση και τους όρους τέτοιων συμφωνιών.

Πώς το διαχειρίζεται ο Ουίλιαμ

Απαντώντας στις επικρίσεις, το Δουκάτο της Κορνουάλης δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιδιώκοντας μια «δίκαιη και βιώσιμη λύση». Παράλληλα, υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή του στις τοπικές κοινότητες, ιδίως στην περιοχή του Πρίνσταουν, και κάνει λόγο για ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα δεκαετούς διάρκειας που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση του Dartmoor, όπως σημειώνει, εντάσσεται σε «μακροχρόνιες συμβατικές ρυθμίσεις», με το Δουκάτο να διαβεβαιώνει ότι παραμένει σε τακτική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Καθώς η νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ, το Δουκάτο της Κορνουάλης βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο προσαρμογής που δεν είναι μόνο νομική, αλλά και συμβολική. Σε μια εποχή όπου η πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια και κοινωνική ισορροπία εντείνεται, ακόμη και οι πιο παραδοσιακοί θεσμοί καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο.