Μια σημαντική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της αστεγίας αναλαμβάνει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει μέρος της προσωπικής του ακίνητης περιουσίας προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομικά προσιτές κατοικίες για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος Homewards, το οποίο ίδρυσε το 2023 με στόχο την πρόληψη και την ουσιαστική αντιμετώπιση της αστεγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ρίζες της πρωτοβουλίας στη Νταϊάνα

Η ενασχόληση του διαδόχου του βρετανικού θρόνου με το ζήτημα της αστεγίας δεν είναι πρόσφατη. Όπως έχει αποκαλύψει, όλα ξεκίνησαν όταν, σε ηλικία μόλις 11 ετών, επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, δομές φιλοξενίας αστέγων.

Η εμπειρία αυτή τον σημάδεψε και αποτέλεσε την αφορμή για τη μετέπειτα δράση του, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής ανθρώπων που βρίσκονται χωρίς μόνιμη κατοικία.

«Η αστεγία είναι συστημική αποτυχία»

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρουσίασε τη φιλοσοφία του προγράμματος Homewards, τονίζοντας πως η αστεγία δεν αποτελεί προσωπική ευθύνη όσων τη βιώνουν.

«Η αστεγία δεν αποτελεί προσωπική αποτυχία. Είναι συστημική αποτυχία. Κι αν τα συστήματα συμβάλλουν στη δημιουργία του προβλήματος, τότε μπορούν και να συμβάλουν στην επίλυσή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πενταετές πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και υποστήριξη σε τοπικές κοινωνίες, με στόχο την πρόληψη του φαινομένου πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Συνεργασίες και προσωπικές ιστορίες

Το Homewards συνεργάζεται με μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως ο τραπεζικός όμιλος Lloyds Banking Group και η IKEA, προκειμένου να διευκολύνει τόσο την εξασφάλιση στέγης όσο και την επαγγελματική αποκατάσταση ανθρώπων που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την αστεγία.

Ανάμεσα στις ιστορίες που παρουσιάστηκαν ήταν και εκείνη της 28χρονης τραγουδίστριας της όπερας Τσέλσι Ρόμπινσον, η οποία, μετά την απώλεια της μητέρας της, βρέθηκε χωρίς στήριξη. Χάρη στο πρόγραμμα κατάφερε να αποκτήσει ξανά σπίτι και εργασία, δηλώνοντας πως η βοήθεια που έλαβε άλλαξε τη ζωή της.

Με την απόφασή του να αξιοποιήσει μέρος της προσωπικής του περιουσίας για τη δημιουργία νέων κατοικιών, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κάνει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της Βρετανίας.