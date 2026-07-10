Πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας θα καλωσορίσει σε λίγο καιρό ακόμη ένα μέλος της. Η πριγκίπισσα Ιμάν είναι και πάλι έγκυος από τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη και την είδηση έκανε γνωστή η βασίλισσα Ράνια με μια τρυφερή ανάρτηση που έκανε στο Instagram. «Το κλαμπ των εγγονιών μεγαλώνει και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για την Ιμάν, τον Τζαμίλ και την Αμίνα που σύντομα θα γίνει μεγάλη αδερφή», έγραψε στη σελίδα της και μοιράστηκε μαζί μας μια φωτογραφία της οικογένεια με τη μικρή να αγγίζει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της μητέρα της.

Η 29χρονη πριγκίπισσα Ιμάν και ο Τζαμίλ έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Φεβρουάριο του 2025 όταν γεννήθηκε η Αμίνα και σε λίγους μήνες ο πελαργός θα χτυπήσει και πάλι την πόρτα του παλατιού τους.