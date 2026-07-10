Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν συναντούν τον βασιλιά Κάρολο - Βλέπει τα εγγόνια του μετά από 4 χρόνια

Μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ. Σύμφωνα με το ITV, στη συνάντηση συμμετείχε και η Καμίλα.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα παιδιά του ζευγαριού επισκέπτονται τη Βρετανία για πρώτη φορά από το 2022, ενώ είναι και η πρώτη φορά που ο βασιλιάς Κάρολος βλέπει τα εγγόνια του έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Έρχεται επίσης μετά από μια μακρά περίοδο έντασης στις σχέσεις του Χάρι με τη βασιλική οικογένεια, η οποία κορυφώθηκε μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα, τις δημόσιες αποκαλύψεις του και τη ρήξη με τον πατέρα του και τον αδελφό του, διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η επίσκεψη του Χάρι στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέπτεται πλέον τη Βρετανία μόνο μία ή δύο φορές τον χρόνο. Η συγκεκριμένη επίσκεψη συνδυάζεται με τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, αλλά και με την παρουσία του σε δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την αγωγή του κατά βρετανικών εφημερίδων για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

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Το προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί νέα αντιπαράθεση με το Παλάτι σχετικά με το καθεστώς ασφαλείας που θα του παρεχόταν κατά την παραμονή του στη χώρα, καθώς και για τον τόπο διαμονής του.

Παρά τη συνάντηση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν η επαφή αυτή μπορεί να σηματοδοτήσει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης στις σχέσεις του βασιλιά Καρόλου με τον μικρότερο γιο του.