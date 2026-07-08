Μια ακόμη δικαστική μάχη του πρίγκιπα Χάρι με βρετανικό μέσο ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με αρνητική εξέλιξη για τον ίδιο. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της εκδοτικής εταιρείας της Daily Mail, με τον δούκα του Σάσεξ να αντιδρά έντονα στην απόφαση.

Ο Χάρι, που συμμετείχε στην υπόθεση μαζί με ακόμη έξι γνωστά πρόσωπα, υποστήριζε ότι η εφημερίδα είχε αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες με παράνομες πρακτικές, μεταξύ των οποίων τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομες παρακολουθήσεις.

«Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη»

Σε ανακοίνωσή του μετά την απόφαση, ο πρίγκιπας Χάρι, οργισμένος, έκανε λόγο για μια «ασυνάρτητη» και «σοκαριστική» εξέλιξη, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έκβαση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και οι υπόλοιποι ενάγοντες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη με στόχο να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για παράνομες πρακτικές, κάτι που –όπως υποστήριξε– δεν συνέβη.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου «πλήρες και προφανές κουκούλωμα», ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στη βρετανική Δικαιοσύνη.

Γιατί απορρίφθηκε η αγωγή

Στην πολυσέλιδη απόφασή του, ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν έκρινε ότι δεν παρουσιάστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η Associated Newspapers Limited, εκδότρια της Daily Mail, απέκτησε πληροφορίες με παράνομα μέσα.

Όπως σημείωσε, τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν ήταν αρκετά για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς των εναγόντων, ενώ επισήμανε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν θα μπορούσαν να είχαν προέλθει και από νόμιμες πηγές, όπως συνεργάτες, φίλους ή εκπροσώπους των εμπλεκομένων.

Η αντίδραση της Daily Mail

Η Associated Newspapers υποδέχθηκε την απόφαση ως πλήρη δικαίωση της δημοσιογραφικής της πρακτικής, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο απέρριψε συνολικά τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εις βάρος της.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να ανακτήσει τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσης, τα οποία, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια στερλίνες.

Παρά τη νέα αυτή ήττα, ο πρίγκιπας Χάρι έχει καταγράψει και δικαστικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, όπως η νίκη του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατά της Mirror Group Newspapers, καθώς και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον εκδοτικό όμιλο της The Sun.

Τι ζητούσαν ο πρίγκιπας Χάρι και ο Έλτον Τζον

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από αγωγή που κατέθεσαν ο πρίγκιπας Χάρι, ο σερ Έλτον Τζον και ακόμη πέντε γνωστές προσωπικότητες κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers, ιδιοκτήτριας της Daily Mail. Οι ενάγοντες υποστήριζαν ότι επί σειρά ετών η εταιρεία συγκέντρωνε παράνομα προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να εξασφαλίζει αποκλειστικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, στις πρακτικές αυτές περιλαμβάνονταν τηλεφωνικές υποκλοπές, παραπλανητικές μέθοδοι για την απόκτηση εμπιστευτικών στοιχείων και παράνομη πρόσβαση σε ιδιωτικά αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.