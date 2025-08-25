Πρίγκιπας Τζορτζ: Η σχολική χρονιά ορόσημο που θα αλλάξει τη ζωή του - «Νευρικός για την αλλαγή»

Ο Πρίγκιπας Τζόρτζ μαζί με τα αδέρφια του, την Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον Πρίγκιπα Λούις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μπαλμόραλ, το παραδοσιακό καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας και περνούν ανέμελα τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού τους στη Σκωτία.

Αλλά η επιστροφή τους στα σχολικά θρανία στο Λάμπρουν, θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό ορόσημο, ιδιαίτερα για τον Τζορτζ: θα είναι η τελευταία φορά που θα πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με τα δύο μικρότερα αδέρφια του, τουλάχιστον για μερικά χρόνια, και, ανάλογα με αυτό που θα φοιτήσει στη συνέχεια, πιθανώς αυτό να ισχύσει για πάντα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του instyle.com.

Τα τρία παιδιά του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον επιστρέφουν στις σχολικές τάξεις στις 3 Σεπτεμβρίου. Του χρόνου, ο Τζορτζ πιθανότατα θα πηγαίνει στο κολέγιο αγοριών Eton, όπου φοιτούσαν τόσο ο πατέρας του, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, όσο και ο θείος του, ο Πρίγκιπας Χάρι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάει ποτέ στο ίδιο σχολείο με τη μικρότερη αδερφή του, Σάρλοτ και ότι θα περάσουν χρόνια πριν επιστρέψει στο σχολείο με τον Λούις, ο οποίος είναι σχεδόν πέντε χρόνια μικρότερός του.

Υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά από την Ουαλία να πάνε στο μικτό Marlborough College - το alma mater της Πριγκίπισσας της Ουαλίας - αλλά αυτό φαίνεται όλο και λιγότερο πιθανό καθώς περνάει ο καιρός.

Τα σχόλια της πρώην βασιλικής ανταποκρίτριας

«Ο γιος του Γουίλιαμ και της Κέιτ, ο Τζορτζ, μετατρέπεται γρήγορα σε νεαρό άνδρα - και η τελευταία χρονιά στο Lambrook School με τα αδέλφια του θα είναι ένα ακόμη ορόσημο στη ζωή του», δήλωσε η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Jennie Bond, στην εφημερίδα The Mirror.

«Είμαι σίγουρη ότι θα νιώθει νευρικός για τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται, αλλά ελπίζω ότι μερικοί από τους συμμαθητές του θα μετακομίσουν μαζί του, όπου κι αν καταλήξει», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «ο Τζορτζ έχει συνηθίσει τους γονείς του να συμμετέχουν βαθιά στη σχολική του ζωή. Όσο πιο συχνά γίνεται, η μαμά ή ο μπαμπάς είναι αυτοί που κάνουν τη λειτουργία του σχολείου και είμαι σίγουρη ότι επενδύουν πλήρως σε κάθε πτυχή της εκπαίδευσής του. Οπότε αυτή θα είναι μια άλλη μεγάλη αλλαγή που έρχεται», είπε χαρακτηριστικά η Bond.