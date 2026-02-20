Πρισίλα Πρίσλεϊ: Αποκάλυψε τι έκαναν με τον Έλβις - αντί για σεξ - κάθε βράδυ, όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στη Δυτική Γερμανία το 1959, ενώ εκείνος ήταν 24 ετών και υπηρετούσε στον αμερικανικό στρατό και εκείνη ήταν 14 ετών. Ο Έλβις Πρίσλεϊ συνέχισε να βλέπει την Πρισίλα Πρίσλεϊ μέχρι που έφυγε από τη Γερμανία και στη συνέχεια επανεκκίνησε τη σχέση του μαζί της τρία χρόνια αργότερα... και βρισκόντουσαν πότε στο Λος Άντζελες και πότε στο Λας Βέγκας.

Όπως αποκάλυψε η 80χρονη σήμερα Πρισίλα, αυτή και ο Έλβις δεν είχαν σεξουαλικές επαφές μέχρι που παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 1967, τρεις εβδομάδες πριν από τα 22α γενέθλιά της. Όσο ήταν μαζί, εξήγησε, περνούσαν τα βράδια τους βλέποντας «πολλές ταινίες» στο κτήμα του στο Τενεσί. «Είμαι σίγουρη ότι πάντα αργούσεα στο σχολείο» λέει, αφού έμενε ξύπνια τα βράδια με τον τραγουδιστή. «Δειπνούσαμε γύρω στις 10 κάθε βράδυ και μερικές φορές βλέπαμε μια - δύο - τρείς ή και τέσσερις ταινίες» λέει χαρακτηριστικά.

Όπως είναι γνωστό, ενώ είχαν σχέση, ο Έλβις συνέχιζε να έχει παράλληλη σχέση με την συμπρωταγωνίστριά του στο Viva Las Vegas, Αν Μάργκρετ μια από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της δεκαετίας του '60. Μάλιστα όταν η Πρισίλα έμαθε για τις πράξεις του πήρε ένα βάζο με λουλούδια και το πέταξε στην άλλη άκρη του δωματίου.Εννέα μήνες μετά τον γάμο τους, γεννήθηκε η μοναχοκόρη τους Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.

(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Σε συνέντευξή της η Πρισίλα είχε πει για την ανασφάλεια που ένιωθε μαζί του: «Δεν ήθελα ποτέ να φύγω από την πόλη ή να επισκεφθώ τους γονείς μου, γιατί δεν ήθελα να του δώσω την ευκαιρία, καθώς νόμιζα ότι κάποια άλλη θα ερχόταν να πάρει την θέση μου».