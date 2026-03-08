Προ των πυλών η αλλαγή της ώρας - Ποια Κυριακή του Μαρτίου τα ρολόγια θα πάνε... μπροστά

Εντός του Μαρτίου πραγματοποιείται και φέτος η καθιερωμένη αλλαγή ώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.

Η πρακτική εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η αλλαγή της ώρας στην Ελλάδα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Για το 2026, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ρολόγια θα δείξουν 04:00, με αποτέλεσμα οι πολίτες να «χάσουν» μία ώρα ύπνου εκείνο το βράδυ, αλλά να κερδίσουν περισσότερο φως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σήμερα, βέβαια, οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα «έξυπνα» ρολόγια, πραγματοποιούν την αλλαγή αυτόματα, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση από τους χρήστες.

Συζήτηση στην Ευρώπη χωρίς οριστικές αποφάσεις

Η θερινή ώρα εφαρμόζεται κυρίως για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης αξιοποίησης του ηλιακού φωτός. Με περισσότερο φυσικό φως το απόγευμα, περιορίζεται η ανάγκη για τεχνητό φωτισμό, ενώ πολλοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικές δραστηριότητες μετά την εργασία ή το σχολείο.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η αλλαγή της ώρας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στην Ευρώπη. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η πρακτική δεν προσφέρει πλέον σημαντικά ενεργειακά οφέλη και ότι μπορεί να επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό των ανθρώπων. Παρά τις σχετικές συζητήσεις για πιθανή κατάργησή της, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Έτσι, η αλλαγή της ώρας συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά κάθε τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έλευση της άνοιξης και των μεγαλύτερων ημερών.