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Προ των πυλών το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης - Ο καιρός της Τρίτης

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 31-34οC.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων έχει αναπτυχθεί στη βορειοδυτική Αφρική, τροφοδοτώντας με πολύ θερμές αέριες μάζες περιοχές της δυτικής Μεσογείου. Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα έχουν τη τάση να κινηθούν πιο ανατολικά προς τη χώρας μας από την Τετάρτη και μετά, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ενταθεί περαιτέρω η ζέστη στα όρια του καύσωνα.

Την Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, χωρίς όμως να σημειωθούν φαινόμενα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-6 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 31-34 και τοπικά τους 25-26οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-34oC, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34oC, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

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☀️ Η ζέστη επιστρέφει σταδιακά, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από τα μέσα της εβδομάδας, ενώ προς το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να σημειωθεί το πρώτο 40άρι του φετινού καλοκαιριού. 🌤️ Μέχρι τότε, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. 🌡️ Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31-35°C, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. 🏖️ Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, με τη ζέστη να γίνεται πιο έντονη και το καλοκαιρινό σκηνικό να επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Άθα Σκοταρά 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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