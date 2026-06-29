Μακιντάιρ: Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό μέσω του γυμναστή του

Ο Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ δε κρύβει το γεγονός ότι από τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και το επιβεβαίωσε μέσω social media.

Παρά το γεγονός πως οι περισσότεροι βρίσκονται σε διαδικασία ξεκούρασης, ο έμπειρος άσος έχει αρχίσει ήδη προετοιμασία, για να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα αποκάλυψε, μαζί με τον γυμναστή του, το πρόγραμμα προπονήσεων για τις επόμενες μέρες, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στη νέα πρόκληση της καριέρας του, στον Ολυμπιακό.