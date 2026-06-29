Σπορ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ

Μακιντάιρ: Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό μέσω του γυμναστή του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μετράει αντίστροφα για τη νέα σεζόν και αποκάλυψε το πρόγραμμα προπόνησης ενόψει της ένταξής του στον Ολυμπιακό.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φώτης Ξένος

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Ο Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ δε κρύβει το γεγονός ότι από τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και το επιβεβαίωσε μέσω social media.

Παρά το γεγονός πως οι περισσότεροι βρίσκονται σε διαδικασία ξεκούρασης, ο έμπειρος άσος έχει αρχίσει ήδη προετοιμασία, για να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα αποκάλυψε, μαζί με τον γυμναστή του, το πρόγραμμα προπονήσεων για τις επόμενες μέρες, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στη νέα πρόκληση της καριέρας του, στον Ολυμπιακό.

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Σπορ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ

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