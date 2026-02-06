Προαστιακός Αθηνών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 10 Φεβρουαρίου – Τι αλλάζει

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας θα ισχύσουν αλλαγές σε ορισμένα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, μετά από ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

Οι τροποποιήσεις οφείλονται σε εργασίες στη σιδηροδρομική υποδομή και στη μονοδρόμηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μαγούλα – Άνω Λιόσια. Συγκεκριμένα:

Τα τοπικά δρομολόγια στο τμήμα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο δεν θα εξυπηρετούν τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, αλλά θα τερματίζουν και θα ξεκινούν από τον ΣΚΑ.

Επιπλέον, η επιβίβαση και αποβίβαση στους Σταθμούς Ασπροπύργου και Μαγούλας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την αποβάθρα ανόδου (κατεύθυνση προς Πειραιά).

Τα βραδινά δρομολόγια 2263 (20:54) και 2264 (21:37) στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια θα υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train. Η οδική συμφόρηση μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους των λεωφορείων.

Οι επιβάτες από τη γραμμή Κιάτου προς το Αεροδρόμιο και τους ενδιάμεσους σταθμούς μπορούν να εξυπηρετηθούν στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, με περίπου 14 λεπτά αναμονής για τα επόμενα δρομολόγια.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς και Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς θα εκτελούνται κανονικά.