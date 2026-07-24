Προαστιακός: Διακόπτονται όλα τα δρομολόγια στην Αττική μετά την ισχυρή καταιγίδα

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Στη διακοπή όλων των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στην Αττική προχώρησε η Hellenic Train λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί αυτή τη στιγμή.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με τις ισχυρές βροχές, τους ανέμους και τη χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της Αττικής, δημιούργησαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να να τροποποιηθούν αρκετά δρομολόγια και να δημιουργηθούν ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Η διακοπή είναι μέχρι νεωτέρας, με την εταιρεία να σημειώνει πως θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για όποια εξέλιξη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.».