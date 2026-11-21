Όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας θα χρειαστεί να αλλάξουν προσωρινά τις συνήθειές τους. Από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, τα δρομολόγια θα διακοπούν ή θα τροποποιηθούν, καθώς στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα ξεκινούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της υποδομής. Τις εργασίες υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Τι ισχύει και για πόσο καιρό

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε δύο φάσεις.

Από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ώρα 07:00) έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, η κυκλοφορία των τρένων αναστέλλεται πλήρως και στους δύο κλάδους του Προαστιακού Πάτρας:

Βόρειος κλάδος: Πάτρα – Ρίο

Νότιος κλάδος: Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Καμίνια

Πηγή: Hellenic Train

Από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026:

• Βόρειος κλάδος (Πάτρα – Ρίο): η αναστολή των δρομολογίων συνεχίζεται.

• Νότιος κλάδος (Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Καμίνια): τα τρένα επιστρέφουν στην κανονική τους λειτουργία.

Λεωφορεία για να μη μείνει κανείς πίσω

Για να εξυπηρετηθεί όσο γίνεται καλύτερα το επιβατικό κοινό και να διατηρηθεί η σύνδεση των περιοχών, η Hellenic Train θα δρομολογήσει λεωφορεία, που θα αντικαταστήσουν τα επηρεαζόμενα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι «βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» και ότι θα ενημερώσει τους επιβάτες για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πού θα επιβιβάζεστε και θα αποβιβάζεστε• Ρίο – Άγιος Ανδρέας

• Ρίο: στάση στη λεωφόρο Ιπποκράτους και Ηρών Πολυτεχνείου

• Καστελόκαμπος: στάση στον σιδηροδρομικό σταθμό

• Μποζαΐτικα: στάση στην οδό Διγενή Ακρίτα

• Αγυιά Πατρών: στάση στη διασταύρωση των οδών Αγίων Κωνσταντίνου και Νοταρά

• Παναχαϊκή: στάση απέναντι από την πλατεία Κύπρου

• Πάτρα: στάση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πατρών

• Άγιος Ανδρέας: στάση στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα

• Καμίνια – Άγιος Ανδρέας

• Καμίνια: στάση στην πλατεία Καμινίων, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού

• Τσουκαλαίικα: στάση απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους

• Βραχνέικα: στάση απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού

• Μιντιλόγλι: στάση στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου

• Παραλία Πατρών: στάση στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και Μπεκίρη

• Ιτιές: στάση στην πρώην ξύλινη αερογέφυρα

• Ανθεία: στάση στη διασταύρωση των οδών Ανθείας και Σουνίου

• Άγιος Ανδρέας: στάση στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα εκδοτήρια εισιτηρίων, να καλούν στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης 14511 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr.