Προχωρημένες επαφές του Μαρινάκη με τη Μάντσεστερ Σίτι για μεταγραφική συμφωνία δεκάδων εκατομμυρίων

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης συνομιλεί απευθείας με τη διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του φέρελπι μέσου Έλιοτ Άντερσον.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θεωρεί πως η ενσωμάτωση του 23χρονου μέσου στο ρόστερ της Σίτι είναι ιδιαίτερα πιθανή. Όμως, για να επιτευχθεί η συμφωνία θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τον ισχυρό άνδρα της Φόρεστ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι αποφασισμένος να διαχειριστεί προσωπικά την υπόθεση της μεταγραφής του Άντερσον στους «Πολίτες» και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία δε προτίθεται να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις πριν την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Φόρεστ στη φετινή Premier League.

Η μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον θεωρείται μία περίπλοκη υπόθεση. Ο νεαρός μέσος έχει πραγματοποιήσει φέτος ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις και η διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ τον κοστολογεί σε ένα μεγάλο οικονομικό εύρος. Το ποσό έναρξης των διαπραγματεύσεων ξεκινάει από τις 65 εκατομμύρια λίρες. Όμως, ενδέχεται να μην είναι αρκετές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, αφού οι εναπομείναντες αγώνες της Νότιγχαμ σε Premier League και Ευρώπη, μπορούν να «εκτινάξουν» τη χρηματιστηριακή του αξία.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυξάνει τον ανταγωνισμό και διαμορφώνει ένα περιβάλλον, στο οποίο οι ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν από στιγμή σε στιγμή.

🔴 𝗘𝗟𝗟𝗜𝗢𝗧 𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗩𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗡𝗢𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚𝗛𝗔𝗠 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗘𝗧 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗘𝗡 𝗥𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗠𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝟭𝟭𝟱 𝗘𝗧 𝟭𝟰𝟬𝗠€ ! 🤑🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Manchester United et City sont en pôle position pour le récupérer. 🔝



Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, η Νότιγχαμ Φόρεστ διατηρεί πλήρως τον έλεγχο και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι απλώς πρόθυμος να διαχειριστεί προσωπικά την υπόθεση, αλλά αισθάνεται «πανέτοιμος» να ολοκληρώσει μία από τις σπουδαιότερες και πιο ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού. Για την ώρα, καμία συμφωνία δε θεωρείται δεδομένη, όμως σύμφωνα με πληροφορίες από το Νησί, ο κύριος Μαρινάκης έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με τη Σίτι με την οποία συνομιλεί απευθείας.