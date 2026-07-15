Προεδρία Super League: Εκλέγεται πρόεδρος της λίγκας - Τι ισχύει στην περίπτωση ισοψηφίας

Η Super League εδώ και καιρό είναι σε διαδικασία εκλογής προέδρου της λίγκας. Η εκλογική μάχη έχει κορυφωθεί, καθώς Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος «μονομαχούν» για την προεδρία του πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου, η ψηφοφορία ανέδειξε ισόψηφους τους μεγαλομετόχους των δύο «αιωνίων», με την επαναληπτική διαδικασία την Τρίτη(14/07) να βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Μετά την ισοψηφία των 7-7 η ΕΠΟ ψήφισε «λευκό» προκειμένου να μείνει αμέτοχη, αλλά πρότεινε οι δύο ισχυροί άνδρες να μοιραστούν την προεδρία από μια διετία, όπως είχε γίνει στην περίπτωση των Γιάννη Βαρδινογιάννη και Πέτρο Κόκκαλη.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε και ως εκ τούτου μια τρίτη ψηφοφορία θα επαναληφθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (15:30). Η ελληνική ομοσπονδία στοχεύει την Πέμπτη (16/07) να έχει εκλεχτεί πρόεδρος για το πρωτάθλημα. Έτσι μπροστά στον κίνδυνο μια ακέφαλης λίγκας, η ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες σε περίπτωση ισοβαθμίας σκέφτεται να δώσει την προεδρία στον Γιάννη Αλαφούζο.