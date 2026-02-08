Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του σοσιαλιστή Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε σήμερα με μεγάλη διαφορά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων.



Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.