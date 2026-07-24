Προεδρικό Μέγαρο: Ενότητα ζήτησε ο Τασούλας, χαμόγελα από Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη μετά τη Βουλή

Στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνέδεσε την τραγωδία της Κύπρου με το αίτημα για εθνική ενότητα, προειδοποιώντας ότι η αντιπαράθεση πρέπει να σταματά εκεί που ξεκινά το εθνικό συμφέρον.

Ο Τασούλας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ημέρα τιμής» για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, αλλά και «ημέρα περισυλλογής», καθώς σαν σήμερα ολοκληρώθηκε η επταετία που οδήγησε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έθεσε την επανένωση του νησιού και το τέλος της κατοχής ως αδιαπραγμάτευτο στόχο της Μεταπολίτευσης, συνδέοντάς τον άμεσα με την εθνική ασφάλεια και οικονομική πρόοδο της χώρας.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στην «οξύτατη» πόλωση της περιόδου της κρίσης, τις συνέπειες της οποίας η χώρα δεν έχει ακόμη ξεπεράσει πλήρως. Ζήτησε από τον πολιτικό κόσμο αυτοσυγκράτηση, σημειώνοντας πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί «εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος», ενώ ξεχώρισε ευθύνη στους πολιτικούς: δεν μπορούν να ζητούν σύνεση από τους πολίτες, αν οι ίδιοι δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα.

Σε εκτενές απόσπασμα με αναφορές σε Αισχύλο, Ευριπίδη, Δροσίνη και Παλαμά, ο Πρόεδρος περιέγραψε τη θάλασσα ως την «αιώνια πατρίδα» του ελληνισμού, από την Κνωσσό και τις Μυκήνες έως τις ανασκαφές της Κέρου, κλείνοντας με έκκληση να παραδοθεί «πιο ισχυρό» το «γαλάζιο νήμα» στις επόμενες γενιές.

Χαλαρό κλίμα μετά τη σύγκρουση στη Βουλή

Στον απόηχο της σφοδρής σύγκρουσης που είχαν στη Βουλή, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν συζήτηση σε χαλαρό κλίμα αμέσως μόλις έφτασε ο Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο. Απόντες ήταν οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαρά και Αλέξης Τσίπρας.

Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν οι δυο αριστούχοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή από τη Φουρνά Ευρυτανίας που έδωσε αγώνα για να «ξαναζήσει» το χωριό αλλά και ο πιλότος Γιώργος Χατζόπουλος ο οποίος έκανε την αναγκαστική προσγείωση με το F-16 στη Ζάκυνθο.

Ο πιλότος του F-16 στη Ζάκυνθο, Γιώργος Χατζόπουλος

Η δασκάλα του σχολείου στη Φουρνά Ευρυτανίας, Παναγιώτα Διαμαντή

Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος

Οι ξεχωριστές συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους και στη συνέχεια ανέβηκε στον 2ο όροφο, που φέτος λόγω καιρού «αντικαθιστά» το γνωστό κιόσκι, με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς:

Ειδικότερα, συναντήθηκε με τον Γεώργιο Μυριάδη, ο οποίος είναι ο μαθητής με τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με 19.800 μόρια και με τον Ανδρέα Οικονομόπουλο που είναι ο μαθητής με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με 19.750 μόρια.

Συνομίλησε, επίσης, με την Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία είναι δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό». Πρόκειται για την εκπαιδευτικό που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα.

Ξεχωριστή ήταν η συνάντηση με τον Αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης του F-16 που πέτυχε την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.