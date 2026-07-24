Προεδρικό Μέγαρο: Οι τέσσερις ξεχωριστοί καλεσμένοι στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία τεσσάρων προσώπων στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που διακρίθηκαν για την αριστεία, την κοινωνική τους προσφορά και την αυταπάρνησή τους.

Μεταξύ των τιμητικά προσκεκλημένων ήταν οι δύο μαθητές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις, ο Γιώργος Μυριάδης και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος.

Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος

Η δασκάλα που δίνει μάχη για τους Φουρνά

Στη δεξίωση βρέθηκε ακόμη η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό». Μαζί με τον πατέρα της, τον εφημέριο των Φουρνών Ευρυτανίας, Κωνσταντίνο, ανέλαβαν πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Στόχος τους ήταν να αποτραπεί το κλείσιμο του σχολείου και να περιοριστεί η περαιτέρω ερήμωση του χωριού. Για τον λόγο αυτό προχώρησαν σε εκστρατεία προσέλκυσης νέων οικογενειών, αξιοποιώντας τα περιορισμένα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους.

Η δασκάλα του σχολείου στη Φουρνά Ευρυτανίας, Παναγιώτα Διαμαντή

Ο πιλότος του F-16 που προσγείωσε το μαχητικό χωρίς τροχούς

Τιμητικά προσκεκλημένος ήταν και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, κυβερνήτης του F-16 που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, ο χειριστής επέδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ακολούθησε πιστά όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αφού προηγουμένως προχώρησε στην εκκένωση των δεξαμενών καυσίμων, κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό χωρίς τη χρήση του συστήματος προσγείωσης, διασώζοντας το αεροσκάφος και αποτρέποντας έναν ακόμη σοβαρότερο κίνδυνο.

Ο πιλότος του F-16 στη Ζάκυνθο, Γιώργος Χατζόπουλος

Η παρουσία του αντισμηνάρχου στη δεξίωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, οι οποίοι τον συνεχάρησαν για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του, χαρακτηρίζοντας τη στάση του παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Οι τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Παράλληλα, στη δεξίωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι αρχηγοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.