Πρόεδρος χωρίς κόμμα ο Φάμελλος, περιμένει τον Τσίπρα και τον... Αύγουστο - Το παρασκήνιο με Παππά

Η κίνηση του Σωκράτη Φάμελλου να αντικαταστήσει από τη θέση του εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδος, τον Νίκο Παππά, φωτογραφίζει επ’ ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Το «βαρέλι» που έχει εισέλθει το, πάλαι ποτέ, ισχυρό κόμμα, αποδεικνύεται πως δεν έχει πάτο. Όσο πιο βαθιά τόσο πιο χάος. Είναι, δε, τέτοια η ταχύτητα της αυτοκαταστροφής που, πλέον, είναι ορατός ο κίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί μέρος της πολιτικής ιστορίας της χώρας.

Άγνοια Παππά





Ο Σωκράτης Φάμελλος με μια αιφνιδιαστική κίνηση αντικαθιστά και τον υπεύθυνο επικοινωνίας Κώστα Ζαχαριάδη και τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος Νίκο Παππά. Δυο διαφορετικές εντελώς περιπτώσεις. Καθώς ο μεν Κώστας Ζαχαριάδης το είχε και ζητήσει και συμφωνήσει, ο, δε, Νίκος Παππάς ούτε καν το ήξερε.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του κόμματος, τον αναζήτησε προκειμένου να συναντηθούν, λίγο πριν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ο Νικος Παππάς εισήλθε στο γραφείο του Σωκράτη Φάμελλου, χωρίς να γνωρίζει το επίδικο. Θεωρούσε, μάλιστα, πως ήθελε ο πρόεδρος να τον ενημερώσει για τις αλλαγές στη θέση της επικοινωνίας. Κάτι που σχεδόν ήξερε και με την οποία συμφώνησε καθώς ήταν και με τη σύμφωνη γνώμη του Κώστα Ζαχαριάδη, που με τη σειρά του επικοινώνησε με τους συντρόφους του και για να τους ενημερώσει αλλά και για να τους ευχαριστήσει για τη συνεργασία.

«Νίκο, θα σε αντικαταστήσω»



Ο Νικος Παππάς με την ανακοίνωση της αλλαγής, δεν αντιδρά επιθετικά. Αντιλαμβανόμενος την αιτία, δηλώνει «ουδείς αναντικατάστατος», συμπληρώνοντας πως «και εγώ και η ομάδα μου είναι στη διάθεση του κόμματος». Στη συνέχεια και σύμφωνα με πηγές του επιτελείου του, λέγεται πως είπε, πως «θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να επανακτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνοχή, σοβαρότητα και λογική. Για να αναστρέψουμε τη δημοσκοπική καθίζηση». Μια θέση που αντιτίθεται ουσιαστικά στις πολιτικές διαθέσεις του Σωκράτη Φάμελλου και με σαφείς αιχμές για την τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής.



Όπως σημειώνουν και παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γιαννουλης που αντικαθιστά τον Κώστα Ζαχαριάδη και οι βουλευτές Μπάρκας και Ξανθόπουλος που αντικαθιστούν τον Νίκο Παππά, δεν είναι ούτε υπέρ, ούτε κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Το σίγουρο είναι πως δεν συμφωνούν με την απόφαση της κεντρικής επιτροπής…

Ο Φάμελλος περιμένει τον Αύγουστο και τον Τσίπρα...





Είναι ενδεικτικό αυτό που συζητείται πέριξ της Κουμουνδούρου: Εκ των κορυφαίων στελεχών που συνομίλησε με τον Σωκράτη Φάμελλο τις τελευταίες ημέρες, του δόθηκε η εντύπωση πως ο «πρόεδρος θεωρεί σίγουρο πως ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ίσως και νωρίτερα θα έχει προσχωρήσει σε μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ...».



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως το χάος που επικρατεί στην Κουμουνδούρου, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε κομματική έκρηξη. Στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχουν μέλη της κεντρικής επιτροπής για να «προωθήσουν την απόφαση του κόμματος» και ενδεχομένως αυτές να ήταν και οι τελευταίες αλλαγές. Αν και θα χρειαστεί να εκλεγεί νέος γραμματέας…