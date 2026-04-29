Πρόεδρος Δικαστικών Υπαλλήλων στον FLASH για την επίθεση: Μιλάμε για έλλειψη στοιχειωδών μέτρων

Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στο χώρο του Πρωτοδικείου συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων παράλληλα με την απεργία που ανακοίνωσαν με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα με την εισβολή του 89χρονου ενόπλου, που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό τεσσάρων υπαλλήλων από σκάγια κυνηγετικού όπλου.

Ο Στρατής Δουνιάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας μίλησε στον FLASH σχετικά με την κινητοποίηση και τα αιτήματα.

«Μετά τα χθεσινά που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συναδελφισσών μας, σήμερα κινητοποιούμαστε σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων με απαίτηση να εργαζόμαστε σε συνθήκες, οι οποίες να είναι ασφαλείς και να είναι ανθρώπινες.

Επιτέλους, πρέπει να μπει ένα μεγάλο Στοπ σε όλους αυτούς τους παράγοντες, σε όλους αυτούς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στο χώρο εργασίας μας, που είναι πάρα πολλοί, γιατί εμείς κάνουμε λόγο για μια αλυσίδα γεγονότων που συνδέονται με τη λέξη "τύχη". Τυχεροί σταθήκαμε χθες, τυχεροί έχουμε σταθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπου είχαμε πλημμύρες στα δικαστήρια, που είχαμε φωτιές, που είχαμε πτώση σοβάδων και άλλα ανάλογα περιστατικά. Άρα, το σύνθημά μας, η απαίτησή μας είναι να εργαζόμαστε με ασφάλεια στο χώρο εργασίας μας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση επιτέλους να πάρει τα μέτρα, γιατί οι προειδοποιήσεις μας είναι συνεχείς, είναι πάμπολες οι προειδοποιήσεις που αφορούν τα ζήτημα της ασφάλειας και έχουν όλες αγνοηθεί πλήρως.

Απαιτούμε λοιπόν να αναγνωριστούν οι ειδικές συνθήκες εργασίας στις οποίες εργαζόμαστε και να ληφθούν όλα τα μέτρα για την ασφάλειά μας και την προστασία της ζωής και της υγείας μας».

Ερωτώμενος για τους λόγους που τα μέτρα ασφαλείας δεν λειτούργησαν στο Εφετείο με αποτέλεσμα ο 89χρονος να εισέλθει στον χώρο ανενόχλητος και να ανοίξει πυρ παρά το γεγονός ότι στην είσοδο υπάρχει τουρνικέ, ο κ. Δουνιάς τόνισε «Νομίζω έχει γίνει φανερό από την ίδια την εξέλιξη των γεγονότων και όσα έχουν δημοσιευθεί, ότι μιλάμε για έλλειψη ακόμα και των πιο στοιχειωδών μέτρων. Δεν μιλάμε για κάτι που δεν λειτούργησε, μιλάμε για κάτι που δεν υπήρχε παντελώς. Από όσο γνωρίζουμε και για το ποια είναι η τοποθέτηση των αρμοδίων, γίνεται λόγω έλλειψης προσωπικού».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας μιλά στον FLASH για τα αιτήματα του συλλόγου σχετικά με ασφάλεια στους χώρους εργασίας έπειτα από το αιματηρό περιστατικό στη Λουκάρεως.



— Flash.gr (@flashgrofficial) April 29, 2026

Επιπρόσθετα, στην ερώτηση για το κατά πόσο οι υπάλληλοι αισθάνονται ασφαλείς να επιστρέψουν στον χώρο εργασίας τους και αν επικρατεί ένα λίμα ανασφάλειας ανέφερε «Αυτή τη στιγμή δεν εργαζόμαστε, είμαστε στον χώρο εργασίας διαμαρτυρόμενοι. Ακριβώς επειδή έχουν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί χθες και θα συνεχίσουμε φυσικά τις κινητοποιήσεις μέχρι να λυθούν τα μέτρα.

Αντιλαμβάνεστε ότι όταν τη στιγμή που δουλεύεις ξαφνικά ακούς πυροβολισμούς και μαθαίνεις ότι στον χώρο που δουλεύεις, λίγα μέτρα παρακάτω, στον διπλανό γραφείο, στο παραδίπλα γραφείο ( υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους πριν από λίγο έχεις πει καλημέρα και τώρα είναι τραυματίες ότι δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.

Είναι κάτι που μας έχει επιβαρύνει όλους. Είναι κάτι που μας ανησυχεί όλους. Αλλά προσπαθούμε να επικεντρώσουμε όλοι μας τη δύναμη στην επιτυχία των κινητοποιήσεών μας και στη συμπαράσταση στις συναδέλφισσές μας».

Όσο για το εάν θα παρατείνουν τις κινητοποιήσεις τους σημείωσε ότι «Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε σήμερα. Είναι σίγουρο ότι δεν θα μείνουμε εδώ».

Πορεία διαμαρτυρίας εργαζομένων στα Δικαστήρια

Οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας και την έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, καθώς οι πύλες εισόδου που είναι έτοιμες με ανιχνευτές μετάλλων και τουρνικέ δεν είναι σε λειτουργία.

Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία προς την Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της καθόδου για λίγα λεπτά και στη συνέχεια στάθηκαν μπροστά από την είσοδο του κτιρίου στον Άρειο Πάγο.

Το επόμενο διάστημα αναμένετε να αποφασίσουν για τον τρόπο που θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους με ένα από τα βασικά αιτήματα, τα μέτρα ασφάλειας στο χώρο των δικαστηρίων.