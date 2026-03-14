Πρόεδρος ΠΣΑΠΠ: «Καμιά φανέλα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής»

Νεκρός έπεσε 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ μετά από καρτέρι που του έστησαν στην Καλαμαριά. Από την πρώτη κιόλας στιγμή η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως επεισόδιο οπαδικής βίας και ανέλαβε άμεσα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.

Ο Γιώργος Μπαντής, με ανάρτησή του στο Facebook επεσήμανε ότι καμία φανέλα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή. Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών) συλλυπήθηκε την οικογένεια του θύματος και σημείωσε ότι ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε για να ξημερώσει μία ακόμη άσχημη μέρα.

Το μήνυμα του Γιώργου Μπαντή

«Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία φανέλα. Κανένα χρώμα. Τίποτα.

Κι όταν το καταλάβουμε πραγματικά, ίσως να μη χρειαστεί να κάνουμε ξανά ευχές που δεν πιάνουν.

Λυπάμαι πολύ. Άλλη μία φορά που ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για να ξημερώσει ακόμη μια κακή μέρα.

Συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια του Κλεομένη», ανέφερε ο Γιώργος Μπαντής».

Η ανάρτηση του: