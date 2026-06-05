Πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργοί της ΝΔ «αποχαιρετούν» τον Γιώργο Σουφλιά

Θλίψη στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) η είδηση θανάτου του κορυφαίου υπουργού κυβερνήσεων του κόμματος, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών.

Σύσσωμη τόσο η «γαλάζια» παράταξη όσο και άλλα πολιτικά πρόσωπα έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του πρώην υπουργού και βουλευτή.

Τα συλλυπητήρια Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του αποτίοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που σημάδεψε την πολιτική ζωή της χώρας μέσα από την πολυετή παρουσία του σε κορυφαίες θέσεις ευθύνης.

Ειδικότερα στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».

Η ανάρτηση Δένδια

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι γνώριζε τον Γιώργο Σουφλιά από τα νεανικά του χρόνια, λόγω της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον πατέρα του, Σπύρος Δένδιας.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως Υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» έγραψε ο υπουργός Άμυνας.

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως Υπουργός και ως κορυφαίο… — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 5, 2026

Το μήνυμα Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τον πρώην υπουργό ως μια προσωπικότητα που σφράγισε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας μέσα από τη διαδρομή, την παρουσία και την προσφορά του.

Το ποστ του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά.

Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα.

Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να μας εμπνέει και να μας υπενθυμίζει ότι η πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα όταν ασκείται με ευθύνη, σοβαρότητα και προσήλωση στο κοινό καλό.

Στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Η δήλωση Χατζιδάκη

Στην ανάρτησή του, ο Κωστής Χατζιδάκης αναφέρθηκε στην καταγωγή του Γιώργου Σουφλιά από τη Λάρισα, επισημαίνοντας ότι διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας, με σταθερότητα θέσεων και έργο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης:

«Ο Γιώργος Σουφλιάς, ξεκινώντας απ’ το χωριό του στη Λάρισα, πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντα με το θάρρος της γνώμης του, με ψυχικό σθένος και με σπουδαίο έργο από όπου πέρασε. Συνδυάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, την αποφασιστικότητα με τη μετριοπάθεια, τη λαϊκότητα με την ευπρέπεια και την ικανότητα να είναι η ψυχή της παρέας με την απαράμιλλη εργατικότητα.

Γνωρίστηκα με τον Γιώργο Σουφλιά από τότε που ήμουν γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και εκείνος υπεύθυνος προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και οι δυο αγκάλιασαν τότε την ιδέα μας για τη συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συνέχισε να με καλεί για συνεργασία, όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και εκείνος Υπουργός Παιδείας, επιχειρώντας να περάσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, που δυστυχώς ακυρώθηκαν στη συνέχεια. Βρεθήκαμε να υπηρετούμε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, με Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, εκείνος ως πεπειραμένος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγώ ως νεόκοπος Υπουργός Μεταφορών. Θυμάμαι πάντοτε τη στήριξη που μου παρείχε, όταν αρκετοί αμφισβητούσαν τη μεταρρυθμιστική αυτή παρέμβαση. Καθώς ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν πάντοτε υπέρμαχος μιας υπεύθυνης, μετριοπαθούς και μεταρρυθμιστικής γραμμής, βρισκόμασταν σχεδόν πάντα στην ίδια πλευρά της πολιτικής δράσης. Από το 2009, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αποσυρθεί και με ελάχιστες εξαιρέσεις να μην παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα. Παρόλα αυτά, επειδή μιλούσα μέχρι και τα τελευταία χρόνια μαζί του, πάντοτε ενδιαφερόταν για την πορεία της Ελλάδας, πάντοτε ήταν υπέρμαχος του μέτρου, της λογικής και της ευθύνης.

Τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη αυτόν τον δυναμικό και ξεχωριστό πολιτικό, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το θάρρος, τη σοβαρότητα, την προσφορά, την αγάπη για την πατρίδα. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σουφλιά! Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Μαριάννα, και τις κόρες του».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα κάνει λόγο για έναν «μεγάλο αγωνιστή της παράταξης», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, αφοσίωση και ισχυρό αίσθημα καθήκοντος.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης, τον Γιώργο Σουφλιά.

Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990). Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).

Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου.

Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».