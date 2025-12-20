Προειδοποιεί ο ΠΟΥ: Η γρίπη χτυπά την Ευρώπη 4 εβδομάδες νωρίτερα φέτος - Το κυρίαρχο στέλεχος «Κ»

Η γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη νωρίτερα από το συνηθισμένο, με ένα νέο κυρίαρχο στέλεχος του ιού να ασκεί σημαντική πίεση στα συστήματα υγείας ορισμένων χωρών, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.



Η περίοδος της γρίπης ξεκίνησε περίπου 4 εβδομάδες νωρίτερα από τις προηγούμενες περιόδους. Τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες που υποβάλλουν στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ παρουσιάζουν τώρα υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα της γρίπης. Σε 6 χώρες – Ιρλανδία, Κιργιζιστάν, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο – περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για γριπώδη συμπτώματα βρέθηκαν θετικοί στη γρίπη.



«Η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετική», δήλωσε ο Δρ Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη. «Ένα νέο στέλεχος – το A(H3N2) υποκλάδος K – προκαλεί λοιμώξεις, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόσο. Αυτή η νέα παραλλαγή της εποχικής γρίπης αντιπροσωπεύει πλέον έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Αυτό δείχνει πώς ακόμη και μια μικρή γενετική παραλλαγή στον ιό της γρίπης μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν αναπτύξει ανοσία εναντίον της».



Αν και δεν μπορεί να αποτρέψει τη μόλυνση, τα πρώτα στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνουν ότι το τρέχον εμβόλιο για την εποχική γρίπη μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από τον ιό της γρίπης A(H3N2). Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο σημαντικό προληπτικό μέτρο για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία.



Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενες παθήσεις, οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποτελούν επίσης ομάδα προτεραιότητας για τον εμβολιασμό, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία τους και η υγεία των ασθενών τους.



Όπως και σε άλλες εποχές, τα παιδιά είναι οι κύριοι φορείς της εξάπλωσης της νόσου στην κοινότητα. Ωστόσο, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν την πλειονότητα των σοβαρών περιπτώσεων που απαιτούν νοσηλεία, γεγονός που υπογραμμίζει την κρίσιμη προτεραιότητα που έχουν για τον εμβολιασμό.

Πώς να παραμείνετε ασφαλείς

Τα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι την κορύφωση της περιόδου της γρίπης, πιθανώς στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αναρρώσουν από τη γρίπη μόνοι τους. Τα άτομα με σοβαρά συμπτώματα ή άλλες ιατρικές παθήσεις πρέπει να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη.

Εμβολιαστείτε: Αυτή είναι η καλύτερη άμυνα, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι πρέπει επίσης να ακολουθούν μέτρα πρόληψης της λοίμωξης και να φορούν μάσκα όταν είναι απαραίτητο.

Σταματήστε τη μετάδοση: Μείνετε στο σπίτι αν δεν αισθάνεστε καλά. Αν έχετε αναπνευστικά συμπτώματα, φορέστε μάσκα σε δημόσιους χώρους για να αποτρέψετε τη μετάδοση του ιού σε άλλους. Όταν φτερνίζεστε ή βήχετε, καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας. Πλένετε τα χέρια σας τακτικά. Ανοίγετε συχνά τα παράθυρα και τις πόρτες για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.



«Η τρέχουσα περίοδος της γρίπης, αν και σοβαρή, δεν αντιπροσωπεύει το επίπεδο παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τα συστήματα υγείας μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση της γρίπης, διαθέτουμε ασφαλή εμβόλια που ανανεώνονται κάθε χρόνο και έχουμε ένα σαφές εγχειρίδιο προστατευτικών μέτρων που λειτουργούν. Εάν χρησιμοποιήσουμε τα αποδεδειγμένα εργαλεία που ήδη διαθέτουμε – εμβολιασμός, κανόνες υγιεινής και ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας για την προστασία των πιο ευάλωτων – τότε θα ξεπεράσουμε αυτή την προβλέψιμη, εποχική καταιγίδα».



«Στο τρέχον κλίμα παραπληροφόρησης, είναι επίσης ζωτικής σημασίας να αναζητούμε αξιόπιστες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όπως οι εθνικές υγειονομικές υπηρεσίες και ο ΠΟΥ», κατέληξε ο Δρ Kluge. «Σε μια δύσκολη περίοδο γρίπης, οι αξιόπιστες πληροφορίες που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να σώσουν ζωές».

