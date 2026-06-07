Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για το ρήγμα στην Εύβοια: «Μπορεί να δώσει σεισμό έως και 6 Ρίχτερ»

Σεισμό μεγέθους μέχρι έξι βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ μπορεί να δώσει το ρήγμα στην περιοχή που «χτύπησε» ο Εγκέλαδος στην Εύβοια όπως δηλώνει ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Η συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει παρόμοια μεγέθη με τα σημερινά στο παρελθόν. Το ρήγμα το οποίο έχει πιθανώς ενεργοποιηθεί, αυτό του Προκοπίου μας λέει ότι η οροφή του μεγέθους είναι τα 6 Ρίχτερ», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα υπάρξει μία δόνηση τέτοιου μεγέθους.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι δεν είναι σίγουρο ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός και ότι θα χρειαστεί χρόνος για να καταλήξουν οι επιστήμονες σε ασφαλή συμπεράσματα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το γεγονός ότι υπάρχει σεισμική ακολουθία ενισχύει αυτή την πιθανότητα.

Ο κ. Παπαδόπουλος συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής των οποίων τα σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές να αποφύγουν να παραμείνουν σε αυτά.

Καθησυχαστικός ο Τσελέντης

Με αφορμή τη σεισμική δραστηριότητα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης σημείωσε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου τύπου σεισμοί εκδηλώνονται συχνά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, τα μεγέθη των δονήσεων κινούνται σε συγκεκριμένα επίπεδα και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Ο ίδιος συνέστησε στους κατοίκους να αποφεύγουν περιοχές με ιδιαίτερη μορφολογία και παλαιές ή πιθανώς ευάλωτες κατασκευές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ένδειξη για κάτι πιο ανησυχητικό στη συγκεκριμένη φάση της σεισμικής δραστηριότητας.

Ο πρώτος ισχυρός σεισμός καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 13:00, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας και εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιομέτρων.

Ακολούθησαν ακόμη δύο δονήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και μικρότεροι σεισμοί στην περιοχή του Μαντουδίου.

Τρομαγμένοι οι κάτοικοι της περιοχής

Τη στιγμή που το βιος τους ταρακουνήθηκε από το μπαράζ σεισμών που αναστάτωσαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) την Εύβοια περιγράφουν κάτοικοι της Δαφνούσσας.

Όπως αναφέρουν στο Orange Press Agency, φοβήθηκαν πολύ καθώς εκτιμούν ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχουν βιώσει τόσο δυνατό σεισμό.

«Εδώ στο σπίτι ήμουν, καθόμουν εδώ στο κουζινάκι να δω τηλεόραση, ειδήσεις. Δε θυμάμαι ακριβώς, η ώρα ήταν μια πάρα δέκα και την ώρα του σεισμού η μητέρα μου κοιμόταν παρα δίπλα, στο άλλο το δωμάτιο. Προσπαθουσε να σηκωθεί για είναι ηλικιωμένη και την έπιασαν εγώ από τα χέρια και την έβγαλα έξω από το σπίτι.

Φοβερός σεισμός, τρόμος, να σείεται, κουνιόταν η γη, τα πάντα. Ευτυχώς που τον έκανε διακεκομμένο και δεν ήταν μονοκόμματο, ήταν σε τρείς δόσεις αν θυμάμαι καλά» λέει ο Κώστας. Η μητέρα του, όπως αναφέρει, «βγήκα ξυπόλητη έξω, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω».

«65 χρόνια δεν έχω καταλάβει τέτοιο σεισμό»

Ο κύριος Τάσος ήταν στο Μαντούδι την ώρα του σεισμού, ενώ η μητέρα του κατοικεί στη Δαφνούσσα. «Ήμουν στο σπιτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό, είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια.

Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα» υπογραμμίζει ο κ. Τάσος.