Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: Το καλό που σας θέλω σταματήστε να χρεώνετε τέλη στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν εναντίον οποιασδήποτε επιβολής χρεώσεων στα εκατοντάδες πετρελαιοφόρα και τα άλλα εμπορικά πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας που ουσιαστικά έκλεισε η Τεχεράνη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.



Ο Τραμπ αναφέρθηκε μέσω Truth Social σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ» και πρόσθεσε «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!», τη δεύτερη ημέρα της επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.