Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Καλλιάνου για ADEL: «Πολύ έντονα φαινόμενα για 48 ώρες»

Στον «κλοιό» της ισχυρής κακοκαιρίας ADEL αναμένεται να βρεθεί η χώρα από αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν έντονα και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα ειδικά στα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας.

«Μέσα στην Τετάρτη, η χώρα θα εισέλθει σταδιακά σε μια οργανωμένη περίοδο κακοκαιρίας, η οποία φέρει την ονομασία «ADEL» (από την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ισραήλ) και θα διαρκέσει περίπου έως το Σάββατο. Πρόκειται για ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας, προκαλώντας σημαντική αστάθεια και διαδοχικές βροχοπτώσεις», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος και επισημαίνει:

«Κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση στα Δυτικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6–7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανοιχτά ίσως οι ριπές τους αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα ενισχύσει την τροφοδότηση θερμών και υγρών αερίων μαζών προς τη χώρα».

Ο μετεωρολόγος παραθέτει τα εκτιμώμενα ύψη αθροιστικής βροχής ανά περιοχή μεταξύ Τετάρτης και Σαββάτου:

Ιόνιο: 200–250 mm (στα κεντρικά και βόρεια τμήματα κυρίως)

Ήπειρος : 150–170 mm (στις κεντρικές και δυτικές περιοχές κυρίως)

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος : 160–180 mm

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη : 200–250 mm

Ανατολικό Αιγαίο : 200–220 mm

Αττική : 70–90 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

Θεσσαλονίκη : 100 - 120 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, «η Πέμπτη και η Παρασκευή αποτελούν το διήμερο όπου τα φαινόμενα θα κορυφωθούν, με πιο εκτεταμένη δραστηριότητα των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων και μεγαλύτερη διάρκεια. Παρότι θα υπάρξουν ορισμένα διαλείμματα με βελτιωμένο καιρό, η ασταθής ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ADEL θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές και καταιγίδες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας».

Ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει τις περιοχές στις οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις ή καταιγίδες -ικανές, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα ή ακόμη και σε υδρολογικές και γεωτεχνικές καταστροφές:

Κέρκυρα

Παξοί

Λευκάδα

Ιθάκη

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Θεσπρωτίας - Πρέβεζας (δυτικά τμήματα)



Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά τμήματα)

Ηλείας (δυτικά τμήματα)

Μεσσηνίας

Λακωνίας (νότια τμήματα)

Χαλκιδικής (ανατολικά τμήματα)

Σερρών (νότια τμήματα)

Δράμας (νότια τμήματα)

Καβάλας (και Θάσος)

Ξάνθης (νότια τμήματα)

Κομοτηνής

Ροδόπης

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Κως

Χανίων (δυτικά τμήματα)

Αττικής και Θεσσαλονίκης (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)

«Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλες περιοχές της χώρας να εμφανίσουν κατά τόπους προβλήματα, ωστόσο, κατά την εκτίμησή μου, οι προαναφερθείσες ζώνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας όσον αφορά την ανάγκη επαγρύπνησης και στενής παρακολούθησης των καιρικών εξελίξεων από τον κρατικό μηχανισμό», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Τσατραφύλλιας: «Πολύ έντονα χαρακτηριστικά Πέμπτη και Παρασκευή»

«Την Πέμπτη και την Παρασκευή το "ζουμί" της κακοκαιρίας», τονίζει από την πλευρά του και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, παραθέτοντας χάρτη με τις περιοχές που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά όπως ραγδαιότητες, μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια»

«Να τονίσω ότι στις πληγείσες περιοχές δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή από σήμερα.

Επιπλέον εκτός από τη δυτική Ελλάδα και τη νότια Πελοπόννησο η κακοκαιρία θα χτυπήσει έντονα τις παρακάτω περιοχές (Πέμπτη-Παρασκευή) : Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και οριακά Χαλκιδική και Δωδεκάνησα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες κυρίως στο Αιγαίο και την Πέμπτη και στο νότιο Ιόνιο.

Κρύα δεν προβλέπονται και τα χιόνια στα ψηλά».