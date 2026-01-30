Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας» - Τι ισχύει για Αττική

Για «σοβαρή κακοκαιρία» που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την ερχόμενη Κυριακή (1/2) κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ισχυρή καταιγίδα αναμένεται και στην Αττική το πρωί της Κυριακής.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος:

«Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες , θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα :

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται».