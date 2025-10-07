Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Barbara» - Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα

Με την κακοκαιρία «Barbara» να έχει αφήσει τις τελευταίες ώρες το αποτύπωμά της, στη χώρα μας το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από την Τετάρτη (8/10) και τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, από το απόγευμα της Τρίτης (7/10) θα σημειωθούν καταιγίδες σε περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων, της Θράκης και των Δωδεκανήσων, ενώ τα «απόνερα» της κακοκαιρίας την Τετάρτη, θα υποστεί η ανατολική και νότια χώρα. Μάλιστα, από την Πέμπτη (9/10) θα υπάρξει αισθητή αύξηση της θερμοκρασίας και αναμένεται να επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Ο γνωστός μετεωρολόγος επισήμανε χαρακτηριστικά, «"Στην Μαύρη θάλασσα αυτή τη στιγμή το χαμηλό..." Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες , τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν» τόνισε.

Συνεχίζοντας μάλιστα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογράμμισε πως «ευκαιρία για εξωτερικές δουλειές και βόλτες από την Πέμπτη και για 5-6 ημέρες αφού θα ανέβει η θερμοκρασία και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τη Ζακέτα δεν την ξεχνάμε!», ανέφερε στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.