Προειδοποίηση Ζελένσκι στη Λευκορωσία - «Θα σας απαντήσουμε, αν χρειαστεί»

Για «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία κάνει λόγο σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Χθες (σ.σ. Παρασκευή), υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας -από λευκορωσικής πλευράς», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό διάγγελμα που κάνει προς τους πολίτες της χώρας του.

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί», πρόσθεσε, χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πάντως, τόσο η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν, αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το διάγγελμά του προς τους πολίτες της Ουκρανίας: