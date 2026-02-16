Προεκλογικό σκηνικό από τη ΝΔ: Περιοδείες Μητσοτάκη, αναθεώρηση και πίεση προς το ΠΑΣΟΚ

Σαφές μήνυμα κομματικής εγρήγορσης εκπέμπει η αποψινή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοπή της πίτας του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εν μέσω σημαντικών διεθνών ραντεβού του, όπως αυτό της περασμένης Τετάρτη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όσο και αυτά μεθαύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ινδία αντιστοίχως.

Εν μέσω προσυνεδριακής ατμόσφαιρας η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) «ζεσταίνει» σιγά σιγά τις μηχανές της, την ώρα, που το προεκλογικό κλίμα ενισχύεται από την αντιπαράθεση, που έχει πυροδοτήσει η εκκίνηση της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Άλλωστε, δεν διαφεύγει της προσοχής του Μεγάρου Μαξίμου ότι την προηγούμενη εβδομάδα δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες, δηλαδή η Συνταγματική Αναθεώρηση και το νομοσχέδιο σχετικά με τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατέστησαν κεντρικό ζήτημα της πολιτικής αντιπαράθεσης, κάτι, που είχε καιρό να συμβεί με την πίεση να βαραίνει την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Προβληματίζει η στάση Βενιζέλου

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε κατά τον χθεσινό, καθιερωμένο απολογισμό του εβδομαδιαίου έργου «παράδοξη» τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη στη ψηφοφορία της προηγούμενης Παρασκευής τονίζοντας ότι «υπερψηφίζει όλα τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα το καταψηφίζει επί της αρχής».

Με το βλέμμα και στη συνέχεια της διαδικασίας αλλαγών στο Σύνταγμα ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα «ως πολιτικό σύστημα να προσεγγίζουμε με περισσότερη ειλικρίνεια, όσα μπορούν πραγματικά να μας ενώνουν, χωρίς να εφευρίσκουμε τεχνητές διαφορές μόνο και μόνο για να υποδυόμαστε ότι κάνουμε αντιπολίτευση».

Στο κυβερνών κόμμα προσμετρούν στα θετικά της συγκυρίας ότι ένα κομμάτι κεντρώων ψηφοφόρων αποξενώνεται από το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό υιοθετεί μία στάση «όχι σε όλα», ωστόσο, εκφράζεται προβληματισμός για το μέτωπο, που έχει ανοίξει με τον πρώην πρόεδρο του Κινήματος, Ευάγγελου Βενιζέλου , καθώς ο τελευταίος συνομιλεί απ ευθείας με το συγκεκριμένο εκλογικό ακροατήριο, που ενδιαφέρει σφόδρα την Πειραιώς.

Εξορμήσεις, προσυνέδρια, ψηφοδέλτια

Ούτως ή άλλως, η Νέα Δημοκρατία πορεύεται με βασικό ορόσημο το εκλογικό Συνέδριο το τριήμερο 15 – 17 Μαίου στην Αθήνα. Έως τότε οι γαλάζιοι επιτελείς οριστικοποιούν το πρόγραμμα των προσυνεδρίων.

Στη σύσκεψη της προηγούμενης Παρασκευής οριστικοποιήθηκε κατά πληροφορίες πως το επόμενο Προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη, όπου έχει καταστεί πλέον σήμα κατατεθέν του αναβαθμισμένου ενεργειακού και γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μας.

Όπως προκύπτει από τον έως τώρα σχεδιασμό θεματικά προσυνέδρια αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη ενώ πολύ πιθανό είναι ακόμη δύο να φιλοξενηθούν στη Θεσσαλία και σε κάποιο νησί των Δωδεκανήσων με επικρατέστερο τη Ρόδο.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται συν τω χρόνω ολοένα και περισσότερο εκτός του Μεγάρου Μαξίμου, είτε θα πρόκειται για εξορμήσει στην περιφέρεια, είτε για επισκέψεις εντός του λεκανοπεδίου, πάντοτε συνδεδεμένες με συγκεκριμένες πτυχές του κυβερνητικού έργου.

Ταυτόχρονα, στην Πειραιώς «ακτινογραφούνται» ήδη τα ψηφοδέλτια του κόμματος ανά την επικράτεια. Μολονότι δεν θα πρέπει να αναμένονται θεαματικές αλλαγές, υπάρχουν νεοεισερχόμενοι, που δύνανται να μεταβάλλου τις ισορροπίες σε συγκεκριμένες Περιφέρειες. Για παράδειγμα, πλασάρισμα στα ρετιρέ της κατάταξης στον Βόρειο Τομέα της Β Αθηνών διεκδικεί με αξιώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στο Νότιο τομέα της Β Αθηνών θετικό…γκελ έχουν κάνει ο πρώην Υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος και ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός. Στον Δυτικό τομέα της Β' Αθηνών κατέρχεται με αυξημένες πιθανότητες εκλογής η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ από το ίδιο Υπουργείο, ο Υφυπουργός, Μάριος Θεμιστοκλέους δοκιμάζει την τύχη του στην Ανατολική Αττική. Αλλαγές στην Α Αθηνών και όχι μόνο προοιωνίζεται η κάθοδος του πρώην Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου προετοιμάζεται για την εκλογική μάχη στα Γρεβενά. Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η προοπτική του Γεράσιμου Ζαγορίτη, υιού του πρώην Γραμματέα του κόμματος στο Νομό Ιωαννίνων.