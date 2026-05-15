Προεκλογικό σκηνικό - αρένα προβλέπουν στο ΠΑΣΟΚ

Η προεκλογική μάχη μετατρέπεται σε αρένα πριν καν προκηρυχθούν οι εκλογές. Για την Χαριλάου Τρικούπη η χθεσινή ημέρα ήταν μια πρόγευση, καθώς όπως ευθέως κατήγγειλαν, η ανακίνηση του ζητήματος με το οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο ήταν μια επιχείρηση ηθικής εξόντωσης του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία μάλιστα παρομοίασε με τις επιθέσεις που δέχτηκε μετά την ανάδειξη του σκανδάλου των υποκλοπών.

Από την αξιωματική αντιπολίτευση βγήκαν άκρως επιθετικά στην απάντησή τους, κάτι που πρέπει να θεωρείται μάλλον αυτονόητο, από τη στιγμή που όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 το βράδυ της Πέμπτης είναι «και ηθικός και νόμιμος».

Σύμφωνα με την εκδοχή του, ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και ΝΔ, όπως και το άνοιγμα των προσφορών και επελέγη η φθηνότερη «και ένα κτήριο που δεν είχε κανένα φορτίο». Υπογράφηκε επί ΠΑΣΟΚ γιατί μεσολάβησαν εκλογές και «η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί ΝΔ».

Δεύτερον, διέψευσε ότι έχει λάβει κρατικό χρήμα από την ανακαίνιση, ενώ αποκάλυψε ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου.

Διπλή φορολόγηση

Ως προς τα «αδήλωτα» λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι δεν έχει βγάλει «ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό», ενώ μίλησε δημοσίως για πρώτη φορα για τη διπλή φορολόγηση των χρημάτων του από τη θητεία στην Ευρωβουλή.

Όπως είπε, «αυτά τα χρήματα είναι υπερφορολογημένα», γιατί, όταν εκλέχθηκε ευρωβουλευτής το 2014, η μητέρα του που ήταν εφοριακός του επέστησε την προσοχή ότι βάση νόμου ο ευρωβουλευτής δηλώνει διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. «Εγώ, λοιπόν, πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πλήρωναν. Αυτοί, δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 2014-2015-2016, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα», αποκάλυψε ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζοντας ότι η αποζημίωση ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου «όχι μόνο δεν είναι "μαύρα", αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα».

«Ο πόλεμος με το Μαξίμου δεν τελειώνει εδώ»

Οι απαντήσεις για τα επίμαχα θέματα δόθηκαν, αλλά στο ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι ο «πόλεμος» με το Μαξίμου δεν θα τελειώσει. Όπως μετέφεραν στον FLASH, προεδρικές πηγές, «αποτελεί συνειδητή στρατηγική της κυβέρνησης και των «μιντιακών μηχανισμών» της η όξυνση και η λάσπη στον ανεμιστήρα είτε για λόγους επικοινωνιακών συμψηφισμών με ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων είτε για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα προβλήματα της καθημερινότητας».

Στο πλαίσιο αυτό η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποφασίσει να κινηθεί σε δύο άξονες, ώστε να μη μένει μόνο η «οχλαγωγία» που το πιθανότερο είναι να διώχνει τους πολίτες από την κάλπη. Πρώτον, να προτάσσει τις προγραμματικές της προτεραιότητες και με νέες καμπάνιες και εξορμήσεις που θα ενταθούν προσεχώς δίνοντας έμφαση στο λεκανοπέδιο. Και δεύτερον αλλά το αναπόφευκτο, να απαντάει με «ντοκουμέντα και επιχειρήματα» όποτε η συγκυρία το επιβάλλει, όπως συνέβη στην αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη και το Μέγαρο Μαξίμου.