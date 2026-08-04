Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη ανθρωποκτονία της διασώστριας στη Σύρο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο.

Ο κατηγορούμενος του μοιραίου συμβάντος οδηγήθηκε τελικά αργά το μεσημέρι της Τρίτης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Κι αυτό θα συμβεί τουλάχιστον μέχρι να ξεδιαλύνουν όλες οι πτυχές μιας σύνθετης υπόθεσης, την οποία οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταφέρει να «δέσουν» ώστε να μην υπάρχουν κενά και αμφιβολίες για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με το cyclades24, το Συμβούλιο υιοθέτησε την άποψη που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, ζητώντας την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών.

Ο 41χρονος παρέμεινε για λίγα 24ωρα υπό περιορισμό στο σπίτι του, όπου το μεσημέρι της Τρίτης πέρασε το κατώφλι του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι να υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η οποία διενεργήθηκε στη σορό της 42χρονης, ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, μιας και δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο πόρισμα των αρχών, αν το έγκλημα διαπράχθηκε ενώ ο 41χρονης βρισκόταν σε άμυνα ή αν επιτέθηκε στο θύμα με πρόθεση να την χτυπήσει. Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη.

Στην παρούσα φάση, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.