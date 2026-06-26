Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Λεβεντάκη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά από απολογία που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Η απόφαση ελήφθη με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.



Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο 43χρονος εξέφρασε τη μεταμέλειά του, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι η δολοφονία έγινε ύστερα από έντονο καβγά με το θύμα και πως δεν είχε σχεδιάσει εκ των προτέρων να της αφαιρέσει τη ζωή.



Νωρίτερα το πρωί, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου αποδοκιμάστηκε από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, εκφράζοντας την οργή τους για το έγκλημα σύμφωνα με το Cretalive.



Ο 43χρονος είχε ήδη ομολογήσει την πράξη του μετά τη συγκέντρωση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων από τις αστυνομικές αρχές. Ο συνήγορός του ανέφερε ότι η μεταμέλεια του εντολέα του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να παραδεχθεί την πράξη του. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι το αποδεικτικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό, γεγονός που καθιστούσε την ομολογία σχεδόν αναπόφευκτη.



Σύμφωνα με τη Δικογραφία , ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στη Σταυρούλα Λεβεντάκη μέσα στο σπίτι που εκείνη του είχε νοικιάσει, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.



Η έρευνα των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται στη φυλακή έως τη διεξαγωγή της δίκης του