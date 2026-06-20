Προφυλακιστέοι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους γιια το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους που απολογήθηκαν το Σάββατο (20/6) ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από πολύωρη διαδικασία, που ξεπέρασε τις δέκα ώρες, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του συνταξιούχου από το Αγρίνιο και του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου από το Ηράκλειο.

Αντίθετα, ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν η 39χρονη σύζυγος του 40χρονου και ο 36χρονος αδελφός της. Στη γυναίκα επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, ενώ στον αδελφό της εγγύηση 30.000 ευρώ. Παράλληλα, και οι δύο υποχρεούνται να μην εγκαταλείψουν τη χώρα και να δίνουν το «παρών» κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους.

Κατά πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι είχαν δευτερεύοντα ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος, υποδεικνύοντας άλλα πρόσωπα ως τους βασικούς οργανωτές της υπόθεσης. Από την πλευρά της, η 39χρονη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται τη Δευτέρα, όταν αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας ακόμη τρεις συλληφθέντες, τους οποίους οι Αρχές θεωρούν κομβικά στελέχη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 63χρονο που συνελήφθη στη Σάμο και τους δύο γιους του, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Αθήνα και Κέρκυρα.