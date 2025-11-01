Προφυλακιστέος ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - «Είναι συντετριμμένος»

Προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) ο 23χρονοςγια τη δολοφονία του 51χρονου στην Κίσσαμο Χανίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού μέσου zarpanews.gr, ο -καθ’ομολογία δράστης- δήλωσε συντετριμμένος από το συμβάν και ζήτησε συγνώμη, σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης, Γιώργο Φραντζεσκάκη.

Όσο για τις συνθήκες του συμβάντος, σημείωσε πως ένιωσε ότι απειλήθηκε καθώς από μια κίνηση του παθόντα, θεώρησε ότι θα βγάλει όπλο σύμφωνα με τον έτερο δικηγόρο του, Απόστολο Λύτρα. Για το όπλο, υποστήριξε πως δεν ήταν δικό του αλλά το έφερε πάνω του για την περίπτωση που θα έριχναν μπαλωθιές.

Η απολογία του διήρκησε περίπου 2 ώρες ενώ έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα με τον ίδιο να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Στον χώρο του δικαστικού μεγάρου είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του.