Προφυλακιστέος ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία - Αρνείται τα πάντα

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 62χρονος που κατηγορείται για τον εμπρησμό στην περιοχή της Παιανίας, την περασμένη Τρίτη (26/08).



Ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν να κρατηθεί προσωρινά μέχρι τη δίκη του, ενώ κατά πληροφορίες φέρεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται να απομακρύνεται με το ποδήλατό του τρία λεπτά μετά από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Το σακίδιο του φέρεται να βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων, κοντά στην περιοχή.



Ο ίδιος ενώπιον των δικαστικών αρχών φέρεται να αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά, υποστηρίζοντας ότι πήγαινε στο σπίτι του γιου του, ο οποίος διαμένει σε κοντινή απόσταση.



Κατά τις ίδιες πηγές, υποστήριξε ότι οδηγεί τακτικά ποδήλατο μετά από οδηγίες του γιατρού του, ενώ πέταξε το σακίδιο που είχε στην πλάτη του.



«Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία. Είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι' αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο» φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών.