Προφυλακιστέος ο διανομέας για τις επιθέσεις σε περαστικούς - «Πετούσα πέτρες γιατί ήμουν θυμωμένος»

Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε έξι περαστικούς (5 γυναίκες και 1 άνδρα) σε Κηφισιά και Ερυθραία, τραυματίζοντας μάλιστα κάποια από τα θύματα του.

Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον των δικαστικών αρχών υποστήριξε ότι όλα οφείλονται στον εκνευρισμό που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας του. «Πετούσα πέτρες γιατί ήμουν θυμωμένος» φέρεται να υποστήριξε.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όπως και για πέντε πλημμελήματα.