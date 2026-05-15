Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 για τη ληστεία στην Τιθορέα - Χημικά και επεισόδια στην Ευελπίδων

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι από τους οκτώ συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, ενώ οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στο ανακριτικό γραφείο οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται, σε άλλον χρόνο. Τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και δεν προέβαλαν αντίσταση.



Η δικογραφία για τους δράστες της ληστείας στην Κάτω Τιθβρέα περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.



Επεισόδια στην Ευελπίδων

Ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ ακολούθησε κυνηγητό γύρω από τον χώρο των δικαστηρίων.

Το χρονικό της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 11 Μαΐου λίγο μετά τις 10:00 το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Φθιώτιδα.

Τρεις δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, προκειμένου να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Με την απειλή όπλων και φωνάζοντας «πέστε όλοι κάτω», ακινητοποίησαν τρεις υπαλλήλους και δύο πελάτες.

Ένας από τους δράστες κρατούσε καλάσνικοφ και επιτηρούσε τον χώρο, ενώ δεύτερος οδήγησε υπάλληλο στο χρηματοκιβώτιο, από όπου άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ.