Προφυλακίστηκαν τα ηγετικά στελέχη της απάτης μαμούθ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η ανάκριση για την υπόθεση της απάτης μεγατόνων στον ΕΦΚΑ, με το κατηγορητήριο να κάνει λόγο για παράνομο όφελος άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν οι τρεις λογιστές που φέρονται ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και τους αποδίδεται οργανωτικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση που περιγράφεται στο κατηγορητήριο, όπως επίσης και ένας στενός συνεργάτης τους.

Παράλληλα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 11 κατηγορούμενοι, στους οποίους κατά περίπτωση επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρέωσης εμφάνισής τους σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και της εγγυοδοσίας από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

«Έχω 2 μαγαζιά σε εικονική εταιρεία» - Στο φως συνομιλία του Tik Toker με επιχειρηματία

Σημειώνεται πως είναι δεκάδες οι συνομιλίες που «καίνε» τους 22 συλληφθέντες όσο και τους άλλους 20 της δικογραφίας και περιλαμβάνονται στα έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

Διάλογος 1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής ομάδας συνομιλεί με λογιστή - φερόμενο ηγετικό στέλεχος, προκειμένου να κάνουν μία πρόσληψη και εικονική ασφάλιση.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρείες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρείες μου ενεργές είναι ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνει δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ...κας μπήκε φυλακή.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Εεε εμένα τι μου το λες.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Όχι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρείες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρεία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ...κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

Διάλογος 2: Ο διάσημος Tik Toker επικοινωνεί τηλεφωνικά με ένα επιχειρηματία και πάνω στη συζήτηση του αποκαλύπτει ότι «δύο μαγαζιά που έχω είναι σε εικονική εταιρεία».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα αδερφέ καλημέρα

ΤΙΚΤΟΚΕΡ: Καλημέρα, καλημέρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ. και μου λέει «Γ. επειδή» μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο... , θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Ναι, ναι, ναι.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το... , τώρα από τον Κ.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Όχι Γ., όχι, όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Γιατί; Πες μου.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ναι.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Είναι σε;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Είναι σε εικονική εταιρεία, αου, αου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Α κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.

Η συνολική ζημία του Δημοσίου υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.