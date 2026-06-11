Προφυλακίστηκε ο Παλαιστίνιος –«Εξιλαστήριο θύμα, δεν έχει τρομοκρατικό προφίλ» λέει ο δικηγόρος του

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Υπενθυμίζεται πως είχε συλληφθεί στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο όπου εργάζονταν, πριν από λίγες ημέρες.



Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για τέσσερα αδικήματα μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Ειδικότερα, η δίωξη σε βάρος του 37χρονου που φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς, περιλαμβάνει τα εξής κακουργήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Αξιόποινη υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης.

Επίσης, η δίωξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλημμελήματα:

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.

Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

Τη θέση ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατική δράση εξέφρασε ο συνήγορός του, Σπύρος Πανταζής, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του. Ο κ. Πανταζής υποστήριξε ότι η προσωπικότητα, ο τρόπος σκέψης και η συνολική παρουσία του κατηγορούμενου «απέχουν παρασάγγας από το εγκληματικό και τρομοκρατικό ιδεότυπο», κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που παρουσιάζεται άδικα ως υπεύθυνος σε μια υπόθεση με, όπως ανέφερε, περιορισμένο αποδεικτικό υλικό.



Παράλληλα, ο συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «εξιλαστήριο θύμα», υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία περιλαμβάνει σημαντικά κενά και ασάφειες. «Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πανταζής.